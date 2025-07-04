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путін готує літо безперервних атак по Україні на тлі скорочення військової допомоги США - ЗМІ

Київ • УНН

 • 510 перегляди

росія посилила наступи та обстріли міст після рішення США призупинити постачання частини зброї Україні. путін підтвердив Трампу незмінність своїх цілей, а Київ зазнав масованої атаки дронів та ракет.

путін готує літо безперервних атак по Україні на тлі скорочення військової допомоги США - ЗМІ

На тлі рішення США призупинити постачання частини зброї Україна опинилася перед новою хвилею російських атак: москва активізувала наступи на фронті та обстріли мирних міст, а російський диктатор володимир путін під час розмови з Трампом чітко дав зрозуміти - припиняти війну не збирається. Про це пише видання The Wall Street Journal, передає УНН.

У той час як президент Трамп відступає в Україні, президент росії володимир путін просувається вперед. москва посилює свої наземні наступальні кампанії та бомбардування міст по всій Україні, оскільки її вторгнення вступає в четверте літо. Водночас рішення США цього тижня припинити постачання частини зброї українцям дає путіну значний поштовх його зусиллям щодо послаблення підтримки Заходу, яка є ключовою для підтримки опору Києва 

- йдеться в матеріалі.

Як нагадує видання, путін під час телефонної розмови з Трампом у четвер дав зрозуміти, що не має наміру прислухатися до закликів президента США припинити війну. Натомість він повторив, що його цілі залишаються тими ж, що й під час вторгнення: відновити домінування росії над Україною та змусити Захід припинити свою підтримку Києва.

Трамп заявив про відсутність прогресу в переговорах з путіним щодо України04.07.25, 09:27 • 1400 переглядiв

Через кілька годин після дзвінка на столицю України обрушився шквал російських безпілотників та ракет, внаслідок чого щонайменше 23 особи отримали поранення, оскільки кияни ховалися від пожеж до раннього ранку. Стратегія путіна спрямована на підрив здатності та волі України вести війну шляхом посилення тиску на її військових та цивільне населення, оскільки найпотужніший прихильник країни відходить на узбіччя. Серед озброєння, яке США зупинили, є ракети-перехоплювачі, що допомагають захищати українські міста від повітряних обстрілів, інтенсивність яких зростає 

- зазначає видання.

Зазначається, що Україна зараз зіткнулася з літом невпинних атак з боку росії, а зусилля Трампа щодо досягнення миру зайшли в глухий кут.

Останні події зміцнюють впевненість росії в тому, що вона зможе пережити Україну та її прихильників у війні на виснаження. Україні доведеться економно використовувати матеріальні ресурси, і цей крок, ймовірно, прискорить російські перемоги на полі бою, йдеться в аналізі 

- йдеться в аналізі ISW.

росія зосередила близько 50 000 військових у Сумській області на півночі України, просунувшись приблизно на 19 км від Сум, що стало новою ціллю для москви. За даними українських військових, на кожного українця, який воює там, у росії припадає приблизно три солдати.

Україні поки що вдалося зупинити просування росіян, але наступ ще більше розтягнув мізерні сили України, які страждають від нестачі людських ресурсів. росія чинить тиск у кількох точках вздовж 750-мильної лінії фронту, що простягається з північного сходу на південь, змушуючи українських командирів відправляти деякі зі своїх найкращих підрозділів для заповнення прогалин 

- додає видання.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський після розмови із президентом США Дональдом Трампом наголосив, що потрібна достойна угода для миру, і Київ підтримує американські пропозиції.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ
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