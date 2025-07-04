Трамп заявив про відсутність прогресу в переговорах з путіним щодо України

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови з російським диктатором володимиром путіним він "не досяг жодного прогресу" у досягненні угоди про припинення вогню. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN.

Деталі

У четвер Трамп провів майже годинну телефонну розмову з путіним, після чого висловив розчарування переговорами, що зайшли в глухий кут щодо припинення вогню.

У нас була розмова. Це була досить довга розмова. Ми говорили про багато речей, зокрема про Іран, а також про, як ви знаєте, війну з Україною. Я цим не задоволений – сказав Трамп.

На запитання, чи вважає він, що досяг прогресу з путіним щодо угоди з Україною, Трамп твердо відповів: "Ні". Він додав: "Я сьогодні взагалі не досяг жодного прогресу з ним".

Доповнення

Вчора, 3 липня на тлі анонсованої розмови російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа у низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики. Атаки рф тривали протягом ночі й до ранку.

росія вночі запустила по Україні 539 безпілотників та 11 ракет, у тому числі балістику, знешкоджено 476 дронів та дві крилаті ракети, ворог в основному бив по Києві, є влучання у 8 місцях (9 ракет і 63 дронів).

У Києві внаслідок нічної атаки рф відомо про 23 постраждалих.

Під час вчорашньої телефонної розмови з Трампом путін заявив, що росія не відмовиться "від усунення всіх першопричин конфронтації, які виникли".

Окрім того, Трамп стверджує, що США не припиняли військову допомогу Україні.