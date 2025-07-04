США не припиняли військову допомогу Україні - Трамп

Сполучені Штати Америки продовжують постачати зброю Україні, попри занепокоєння щодо виснаження власних арсеналів. Про це заявив Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на авіабазі "Ендрюс" у Вашингтоні, передає УНН.

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у відповідь на запитання журналіста про те, чому було призупинено постачання озброєння Україні, Трамп відповів: "Ми не припиняли. Ми надаємо зброю, і ми вже надали дуже багато. Ми співпрацюємо з ними, намагаємося допомогти, але не припиняли постачання".

Водночас Трамп розкритикував чинну адміністрацію колишнього президента Джо Байдена, звинувативши її у надмірному виведенні озброєнь зі США.

"Байден фактично спорожнив нашу країну, віддавши всю зброю. Ми повинні переконатися, що в нас достатньо й для себе", - додав він.

Нагадаємо

У вівторок, 01 липня США призупинили відправку частини зенітних ракет та боєприпасів Україні через побоювання щодо скорочення власних запасів. Рішення було прийнято керівником політичного відділу Пентагону Елбріджем Колбі після огляду запасів боєприпасів Пентагону.

Білий дім підтвердив, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України через низький рівень власних військових запасів. Це рішення пов'язане з переглядом Міноборони США військової допомоги іншим країнам.