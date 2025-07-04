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США не прекращали военную помощь Украине - Трамп

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Дональд Трамп заявил, что США не прекращали поставки оружия Украине, несмотря на опасения по поводу истощения собственных арсеналов. Он раскритиковал администрацию Байдена за чрезмерный вывод вооружений из США.

США не прекращали военную помощь Украине - Трамп

Соединенные Штаты Америки продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на обеспокоенность по поводу истощения собственных арсеналов. Об этом заявил Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на авиабазе "Эндрюс" в Вашингтоне, передает УНН.

Детали

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в ответ на вопрос журналиста о том, почему были приостановлены поставки вооружения Украине, Трамп ответил: "Мы не прекращали. Мы предоставляем оружие, и мы уже предоставили очень много. Мы сотрудничаем с ними, стараемся помочь, но не прекращали поставки".

В то же время Трамп раскритиковал действующую администрацию бывшего президента Джо Байдена, обвинив ее в чрезмерном выводе вооружений из США.

"Байден фактически опустошил нашу страну, отдав все оружие. Мы должны убедиться, что у нас достаточно и для себя", - добавил он.

Напомним

Во вторник, 01 июля США приостановили отправку части зенитных ракет и боеприпасов Украине из-за опасений по поводу сокращения собственных запасов. Решение было принято руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби после обзора запасов боеприпасов Пентагона.

Белый дом подтвердил, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину из-за низкого уровня собственных военных запасов. Это решение связано с пересмотром Минобороны США военной помощи другим странам.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политика
Пентагон
Белый дом
Дональд Трамп
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