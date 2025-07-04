США не прекращали военную помощь Украине - Трамп

Соединенные Штаты Америки продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на обеспокоенность по поводу истощения собственных арсеналов. Об этом заявил Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на авиабазе "Эндрюс" в Вашингтоне, передает УНН.

Детали

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в ответ на вопрос журналиста о том, почему были приостановлены поставки вооружения Украине, Трамп ответил: "Мы не прекращали. Мы предоставляем оружие, и мы уже предоставили очень много. Мы сотрудничаем с ними, стараемся помочь, но не прекращали поставки".

В то же время Трамп раскритиковал действующую администрацию бывшего президента Джо Байдена, обвинив ее в чрезмерном выводе вооружений из США.

"Байден фактически опустошил нашу страну, отдав все оружие. Мы должны убедиться, что у нас достаточно и для себя", - добавил он.

Напомним

Во вторник, 01 июля США приостановили отправку части зенитных ракет и боеприпасов Украине из-за опасений по поводу сокращения собственных запасов. Решение было принято руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби после обзора запасов боеприпасов Пентагона.

Белый дом подтвердил, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину из-за низкого уровня собственных военных запасов. Это решение связано с пересмотром Минобороны США военной помощи другим странам.