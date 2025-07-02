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Пентагон призупинив постачання частини ракет ППО та високоточної зброї Україні

Київ • УНН

 • 129 перегляди

США призупинили відправку частини зенітних ракет та боєприпасів Україні через побоювання щодо скорочення власних запасів. Рішення було прийнято керівником політичного відділу Пентагону Елбріджем Колбі після огляду запасів боєприпасів Пентагону.

Пентагон призупинив постачання частини ракет ППО та високоточної зброї Україні

Пентагон зупинив відправку деяких зенітних ракет і боєприпасів до України через побоювання, що запаси американської зброї надто скоротилися. Рішення ухвалили ще на початку червня, однак воно набуло чинності лише зараз. Про це інформує видання Politico з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

За інформацією джерел, рішення ухвалив глава політичного управління Пентагону Елбрідж Колбі. Це сталося після того, як було проведено перевірку запасів боєприпасів Пентагону.

Зокрема, вона призвела до побоювань, що загальна кількість артилерійських снарядів, зенітних ракет і високоточних боєприпасів скорочується.

Джерела повідомили, що початкове рішення призупинити частину допомоги, обіцяної за адміністрації Байдена, було ухвалено на початку червня.

Однак чинності рішення набуває тільки зараз. У той самий час, коли Україна відбиває деякі одні з найпотужніших російських обстрілів ракетами і дронами по цивільних цілях у Києві та інших містах.

Як пише Politico, Пентагон і Білий дім не відповіли на запит про коментар.

Нагадаємо

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет заявляв, що фінансування військової допомоги Україні буде скорочено в майбутньому оборонному бюджеті.  

Видання The Telegraph повідомляло 16 червня, що адміністрація президента Дональда Трампа змінює підхід до війни в Україні, і тепер Вашингтон фактично припиняє пряму військову допомогу Києву.  

Трамп про виділення грошей на оборону України: ми побачимо, як це буде25.06.25, 17:03 • 3921 перегляд

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Політика
Дейлі телеграф
Елбридж Колбі
Пентагон
Білий дім
Вашингтон
Дональд Трамп
Джо Байден
Київ
Tesla
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