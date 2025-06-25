Трамп про виділення грошей на оборону України: ми побачимо, як це буде

Президент США Дональд Трамп коментуючи чи планує Америка на цей рік надавати кошти на оборону України заявив, що буде видно, як це буде. Про це він заявив під час пресконференції на полях саміту НАТО, передає УНН.

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На запитання, чи США будуть на цей рік надавати гроші на оборону України на додаток до 35 млрд від Європи, Трамп відповів: "Щодо грошей, ми побачимо, як це буде".

Трамп заявив, що путін повинен припинити війну.

"Знаєте путін повинен припинити цю війну, люди гинуть у великій кількості", - сказав Трамп.

Трамп вважає, що путін хотів би вийти з війни

Доповнення

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет заявляв, що фінансування військової допомоги Україні буде скорочено в майбутньому оборонному бюджеті.