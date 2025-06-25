Трамп про виділення грошей на оборону України: ми побачимо, як це буде
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що "буде видно", чи надаватимуть США кошти на оборону України цього року. Він також зазначив, що путін повинен припинити війну, оскільки "люди гинуть у великій кількості".
Президент США Дональд Трамп коментуючи чи планує Америка на цей рік надавати кошти на оборону України заявив, що буде видно, як це буде. Про це він заявив під час пресконференції на полях саміту НАТО, передає УНН.
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На запитання, чи США будуть на цей рік надавати гроші на оборону України на додаток до 35 млрд від Європи, Трамп відповів: "Щодо грошей, ми побачимо, як це буде".
Трамп заявив, що путін повинен припинити війну.
"Знаєте путін повинен припинити цю війну, люди гинуть у великій кількості", - сказав Трамп.
Трамп вважає, що путін хотів би вийти з війни25.06.25, 17:34 • 13897 переглядiв
Доповнення
Раніше міністр оборони США Піт Гегсет заявляв, що фінансування військової допомоги Україні буде скорочено в майбутньому оборонному бюджеті.