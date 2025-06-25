Трамп вважає, що путін хотів би вийти з війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін хотів би вийти з війни, це для нього велика проблема. Про це він заявив під час пресконференції на полях саміту НАТО, передає УНН.

Він би хотів вийти з цієї війни, це для нього (путіна – ред.) велика проблема. Він дзвонив на днях, й спитав чи він може допомогти з Іраном. Я сказав: ні, ви можете мені допомогти з росією…Я вважаю, що він така людина…Я думаю, що він заплутався…