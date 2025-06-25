Трамп вважає, що путін хотів би вийти з війни
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що володимир путін прагне вийти з війни та звертався по допомогу щодо Ірану. Натомість Трамп запропонував йому врегулювати відносини з росією.
Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін хотів би вийти з війни, це для нього велика проблема. Про це він заявив під час пресконференції на полях саміту НАТО, передає УНН.
Він би хотів вийти з цієї війни, це для нього (путіна – ред.) велика проблема. Він дзвонив на днях, й спитав чи він може допомогти з Іраном. Я сказав: ні, ви можете мені допомогти з росією…Я вважаю, що він така людина…Я думаю, що він заплутався…
Президент США заявив, що вже чотири конфлікти врегулював.
Він (путін – ред.) дуже тісний з Іраном, він би хотів допомогти, а я йому сказав: ні, ти краще допоможи, щоб вирішити справи з тобою, росією
Доповнення
Зеленський та Трамп провели зустріч на полях саміту НАТО.