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Трамп вважає, що путін хотів би вийти з війни

Київ • УНН

 • 13999 перегляди

Дональд Трамп заявив, що володимир путін прагне вийти з війни та звертався по допомогу щодо Ірану. Натомість Трамп запропонував йому врегулювати відносини з росією.

Трамп вважає, що путін хотів би вийти з війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін хотів би вийти з війни, це для нього велика проблема. Про це він заявив під час пресконференції на полях саміту НАТО, передає УНН.

Він би хотів вийти з цієї війни, це для нього (путіна – ред.) велика проблема. Він дзвонив на днях, й спитав чи він може допомогти з Іраном. Я сказав: ні, ви можете мені допомогти з росією…Я вважаю, що він така людина…Я думаю, що він заплутався… 

- заявив Трамп.

Президент США заявив, що вже чотири конфлікти врегулював.

Він (путін – ред.) дуже тісний з Іраном, він би хотів допомогти, а я йому сказав: ні, ти краще допоможи, щоб вирішити справи з тобою, росією 

- сказав Трамп.  

Доповнення

Зеленський та Трамп провели зустріч на полях саміту НАТО.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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