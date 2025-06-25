Зеленський та Трамп розпочали зустріч на полях саміту НАТО
Київ • УНН
Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа розпочалася на полях саміту НАТО. Про це повідомило агентство Bloomberg.
Зустріч Президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа розпочалася на полях саміту НАТО, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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"Зустріч Дональда Трампа з Президентом України відбувається зараз", - повідомило Bloomberg.
Прессекретар Президента України Сергій Никифоров на запитання УНН підтвердив журналістам, що розпочалась зустріч Зеленського з Трампом.
Нагадаємо
Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським сьогодні на полях саміту НАТО в Гаазі, де перебувають обидва лідери, вказавши, що сторони "обговорять очевидне".
ЗМІ: лідери НАТО зобов'язуються підтримувати Україну у підсумковій заяві саміту25.06.25, 15:32 • 1146 переглядiв