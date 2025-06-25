Зеленский и Трамп начали встречу на полях саммита НАТО

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа началась на полях саммита НАТО, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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"Встреча Дональда Трампа с Президентом Украины проходит сейчас", - сообщило Bloomberg.

Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров на вопрос УНН подтвердил журналистам, что началась встреча Зеленского с Трампом.

Напомним

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня на полях саммита НАТО в Гааге, где находятся оба лидера, указав, что стороны "обсудят очевидное".

СМИ: лидеры НАТО обязуются поддерживать Украину в итоговом заявлении саммита