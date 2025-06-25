СМИ: лидеры НАТО обязуются поддерживать Украину в итоговом заявлении саммита
Киев • УНН
Лидеры НАТО в Гааге обязуются поддерживать Украину в итоговом заявлении саммита, содержащем строку о дальнейшей поддержке Украине, а также строку о "долгосрочной угрозе, которую россия представляет для евроатлантической безопасности".
Лидеры НАТО обязуются поддерживать Украину в итоговом заявлении саммита в Гааге, сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Документ, как сообщается, содержит строку, которая обещает дальнейшую поддержку Украине и отмечает, что ее "безопасность способствует нашей", но не содержит прямого осуждения россии.
Однако, как указано, он содержит отдельную строку о "долгосрочной угрозе, которую россия представляет для евроатлантической безопасности".
Дополнение
Ранее The Telegraph сообщило, что союзники по НАТО согласились смягчить критику россии в заявлении, которое должно быть подписано лидерами.
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