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НАТО достигло соглашения об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП - СМИ

Киев • УНН

 • 6348 просмотра

Союзники по НАТО договорились увеличить расходы на оборону. К 2035 году планируется достичь 5% ВВП.

НАТО достигло соглашения об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП - СМИ

Союзники по НАТО, собравшиеся на саммит в Гааге, договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году, сообщило dpa, пишет УНН.

Детали

"Союзники по НАТО договорились увеличить расходы на оборону до 5% валового внутреннего продукта (ВВП) к 2035 году", - стало известно dpa.

"Только что согласована декларация саммита НАТО. Расходы на оборону к 2035 году составят 5% ВВП", - написал также редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X.

Дополнение

Ранее The Telegraph сообщило, что союзники по НАТО согласились смягчить критику россии в заявлении, которое должно быть подписано лидерами.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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