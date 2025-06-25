НАТО достигло соглашения об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП - СМИ

Союзники по НАТО, собравшиеся на саммит в Гааге, договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году, сообщило dpa, пишет УНН.

Детали

"Союзники по НАТО договорились увеличить расходы на оборону до 5% валового внутреннего продукта (ВВП) к 2035 году", - стало известно dpa.

"Только что согласована декларация саммита НАТО. Расходы на оборону к 2035 году составят 5% ВВП", - написал также редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X.

Дополнение

Ранее The Telegraph сообщило, что союзники по НАТО согласились смягчить критику россии в заявлении, которое должно быть подписано лидерами.

