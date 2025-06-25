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НАТО пом'якшує критику росії у підсумковій заяві саміту - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1358 перегляди

Союзники по НАТО погодилися пом'якшити критику росії у заяві, яка має бути підписана лідерами, згідно з витоком The Telegraph.

НАТО пом'якшує критику росії у підсумковій заяві саміту - ЗМІ

Союзники по НАТО погодилися пом'якшити критику росії в заяві, яка має бути підписана лідерами, згідно з витоком, з яким ознайомилася The Telegraph, пише УНН.

Деталі

Формулювання в комюніке саміту, який був значно коротшим за звичайний для Дональда Трампа, як вказано, "виглядає слабшим у порівнянні з попередніми роками".

У заяві 32 члени НАТО "підтверджують свої незмінні суверенні зобов'язання надавати підтримку Україні, чия безпека сприяє нашій, і з цією метою включатимуть прямі внески в оборону України та її оборонну промисловість під час розрахунку оборонних витрат союзників".

У заяві, випущеній після торішнього саміту у Вашингтоні, НАТО звинуватило у війні "повномасштабне вторгнення росії" і наполягало на тому, що "майбутнє України - НАТО".

На саміті 2023 року у Вільнюсі лідери заявили: "росія несе повну відповідальність за свою незаконну, невиправдану та неспровоковану агресивну війну проти України".

Президент України Володимир Зеленський наполягав на підтримці Заходу для подальшого засудження вторгнення росії на полях саміту, пише видання.

Дональд Трамп відмовився підписувати аналогічну міжнародну заяву, оскільки побоюється, що це зірве його мирні переговори з володимиром путіним, зазначає видання.

Заява, яку мають підписати лідери НАТО в Гаазі, як зазначається, становить менше 10 відсотків від розміру комюніке минулого року у Вашингтоні.

Воно було навмисно зроблено коротким і лаконічним, щоб зосередитись на головній турботі Дональда Трампа про витрати на оборону, пише видання.

Комюніке містило трохи більше ніж 400 слів у порівнянні з більш ніж 5000 у Вашингтоні, зазначає видання.

Рютте: на саміті НАТО обговорять підтримку України25.06.25, 10:28 • 1854 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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