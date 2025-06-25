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НАТО смягчает критику россии в итоговом заявлении саммита - СМИ

Киев • УНН

 • 1278 просмотра

Союзники по НАТО согласились смягчить критику россии в заявлении, которое должно быть подписано лидерами, согласно утечке The Telegraph.

НАТО смягчает критику россии в итоговом заявлении саммита - СМИ

Союзники по НАТО согласились смягчить критику россии в заявлении, которое должно быть подписано лидерами, согласно утечке, с которой ознакомилась The Telegraph, пишет УНН.

Детали

Формулировка в коммюнике саммита, который был значительно короче обычного для Дональда Трампа, как указано, "выглядит слабее по сравнению с предыдущими годами".

В заявлении 32 члена НАТО "подтверждают свои неизменные суверенные обязательства оказывать поддержку Украине, чья безопасность способствует нашей, и с этой целью будут включать прямые взносы в оборону Украины и ее оборонную промышленность при расчете оборонных расходов союзников".

В заявлении, выпущенном после прошлогоднего саммита в Вашингтоне, НАТО обвинило в войне "полномасштабное вторжение россии" и настаивало на том, что "будущее Украины - НАТО".

На саммите 2023 года в Вильнюсе лидеры заявили: "россия несет полную ответственность за свою незаконную, неоправданную и неспровоцированную агрессивную войну против Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский настаивал на поддержке Запада для дальнейшего осуждения вторжения россии на полях саммита, пишет издание.

Дональд Трамп отказался подписывать аналогичное международное заявление, поскольку опасается, что это сорвет его мирные переговоры с владимиром путиным, отмечает издание.

Заявление, которое должны подписать лидеры НАТО в Гааге, как отмечается, составляет менее 10 процентов от размера коммюнике прошлого года в Вашингтоне.

Оно было намеренно сделано коротким и лаконичным, чтобы сосредоточиться на главной заботе Дональда Трампа о расходах на оборону, пишет издание.

Коммюнике содержало чуть более 400 слов по сравнению с более чем 5000 в Вашингтоне, отмечает издание.

Рютте: на саммите НАТО обсудят поддержку Украины25.06.25, 10:28 • 1850 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
НАТО
Гаага
Вашингтон
Дональд Трамп
Вильнюс
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
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