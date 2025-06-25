Рютте: на саммите НАТО обсудят поддержку Украины

Украина будет важной темой на саммите НАТО, где будет обсуждаться продолжение поддержки и достижение длительного мира, сообщил журналистам Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, прибыв на саммит в среду, пишет УНН.

Сегодня на саммите Украина будет важной темой, будут обсуждаться вопросы обеспечения того, чтобы Украина в ближайшие годы продолжала рассчитывать на поддержку стран НАТО, чтобы продолжать бороться, а также обеспечения того, чтобы мы могли привести Украину к прочному и длительному миру - сказал Генсек НАТО.

Также планируется обсуждение вопроса наращивания военных расходов союзниками.

"Учитывая нашу долгосрочную угрозу со стороны россии, а также массовое наращивание военной силы в Китае и тот факт, что Северная Корея, Китай и Иран поддерживают военные усилия в Украине, очень важно, чтобы мы тратили больше", - сказал также Рютте.

"Так что это будет номером один в повестке дня сегодня", - подчеркнул Генсек НАТО.

Ожидается, что на саммите будет одобрено повышение целевых расходов на оборону и безопасность до 5% ВВП в ответ на требование президента США.

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