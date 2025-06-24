Трамп заявил, что "вероятно" встретится с Зеленским на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что "вероятно" встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО, пишет УНН со ссылкой на Le Figaro.

Детали

Трамп во вторник на борту Air Force One заявил, что "вероятно" встретится с Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге, где президент США ожидается позже в тот же день.

"Я скажу: "Как дела?" Он в сложной ситуации; он никогда не должен был там быть", - сказал Трамп.

Дополнение

Белый дом ранее подтвердил, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО.

Зеленский также ранее сказал, что планирует встретиться с Дональдом Трампом во время саммита НАТО на этой неделе. Он сказал, что украинская и американская команды работают над организационными деталями и временем встречи.

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The Washington Post сообщает, что украинские чиновники надеются, что Зеленский сможет убедить Трампа в Гааге в своем предложении о покупке, которое фокусируется на системах ПВО. В частном порядке европейские чиновники также выдвинули идею о предоставлении денег для будущих поставок оружия США, пишет издание.