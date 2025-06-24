Трамп заявив, що "ймовірно" зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що "ймовірно" зустрінеться із Президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО, пише УНН з посиланням на Le Figaro.

Деталі

Трамп у вівторок на борту Air Force One заявив, що "ймовірно" зустрінеться з Зеленським на полях саміту НАТО в Гаазі, де президент США очікується пізніше того ж дня.

"Я скажу: "Як справи?" Він у складній ситуації; він ніколи не мав там бути", - сказав Трамп.

Доповнення

Білий дім раніше підтвердив, що президент США Дональд Трамп планує зустрітися із Президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО.

Зеленський також раніше сказав, що планує зустрітися з Дональдом Трампом під час саміту НАТО цього тижня. Він сказав, що українська та американська команди працюють над організаційними деталями та часом зустрічі.

Підготовку до зустрічі Зеленського з Трампом обговорили з Вашингтоном - ОП

Thw Washington Post повідомляє, що українські чиновники сподіваються, що Зеленський зможе переконати Трампа в Гаазі у своїй пропозиції про покупку, яка фокусується на системах ППО. У приватному порядку європейські чиновники також висунули ідею щодо надання грошей для майбутніх постачань зброї США, пише видання.