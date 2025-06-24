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Трамп заявив, що "ймовірно" зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО

Київ • УНН

 • 1344 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про ймовірну зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО.

Трамп заявив, що "ймовірно" зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що "ймовірно" зустрінеться із Президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО, пише УНН з посиланням на Le Figaro.

Деталі

Трамп у вівторок на борту Air Force One заявив, що "ймовірно" зустрінеться з Зеленським на полях саміту НАТО в Гаазі, де президент США очікується пізніше того ж дня.

"Я скажу: "Як справи?" Він у складній ситуації; він ніколи не мав там бути", - сказав Трамп.

Доповнення

Білий дім раніше підтвердив, що президент США Дональд Трамп планує зустрітися із Президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО.

Зеленський також раніше сказав, що планує зустрітися з Дональдом Трампом під час саміту НАТО цього тижня. Він сказав, що українська та американська команди працюють над організаційними деталями та часом зустрічі.

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Thw Washington Post повідомляє, що українські чиновники сподіваються, що Зеленський зможе переконати Трампа в Гаазі у своїй пропозиції про покупку, яка фокусується на системах ППО. У приватному порядку європейські чиновники також висунули ідею щодо надання грошей для майбутніх постачань зброї США, пише видання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Air Force One
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
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