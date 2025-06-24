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Підготовку до зустрічі Зеленського з Трампом обговорили з Вашингтоном - ОП

Київ • УНН

 • 2366 перегляди

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак обговорив з держсекретарем США Марко Рубіо підготовку до зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Сторони також торкнулися питань припинення вогню, обміну полоненими та повернення викрадених дітей.

Підготовку до зустрічі Зеленського з Трампом обговорили з Вашингтоном - ОП

Офіс Президента обговорив з Вашингтоном підготовку до майбутньої зустрічі Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, повідомив керівник ОП Андрій Єрмак за підсумками переговорів з держсекретарем США Марко Рубіо, який також виконує обов'язки радника Трампа з нацбезпеки, пише УНН.

З Гааги провів змістовну розмову з державним секретарем США та виконувачем обовʼязків радника з нацбезпеки президента США Марко Рубіо. (...) Обговорили підготовку до майбутньої зустрічі Президента Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом. Приділили увагу питанням структури зустрічі, порядку денному та ключовим питанням для обговорення

- написав Єрмак у Telegram.

"США підтверджують свою незмінну підтримку питання припинення вогню", - наголосив керівник ОП.

Окремо, зі слів Єрмака, сторони обговорили "гуманітарний трек, обміни полоненими, повернення викрадених росією дітей". "Зазначив, що прогресу у питаннях повернення дітей, на який ми розраховували, поки що немає і потрібна допомога США", - написав Єрмак.

"Обміни полоненими та цивільними наразі є ключовим досягненням зустрічей з росіянами у Стамбулі. Але цього недостатньо і це не впливає на завершення війни. росія продовжує зривати мирний процес", - зазначив Єрмак.

"Домовилися продовжувати конструктивну роботу", - вказав керівник ОП.

Єрмак повідомив також, що подякував Рубіо за "продуктивну зустріч та розмову у Вашингтоні під час нашого з командою візиту та підтримку спільних ініціатив".

"Зазначив, що Україна підтримує зусилля США щодо стабілізації ситуації на Близькому Сході. Ми також підтримуємо підхід до мирного врегулювання - мир через силу", - вказав Єрмак.

Зеленський: плани на зустріч з Трампом на саміті НАТО в Гаазі є24.06.25, 11:36 • 63003 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Марко Рубіо
Офіс Президента України
Гаага
Вашингтон
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Стамбул
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
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