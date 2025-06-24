Зеленський: плани на зустріч з Трампом на саміті НАТО в Гаазі є

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що є плани зустрітися з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Гаазі. Він висловив сподівання, що американський лідер розуміє, що українці є союзниками, пише УНН з посиланням на інтерв’ю Зеленського каналу Sky News.

Я планую, команди працюють над цим. Так, є плани зустрітися. Зараз вони говорять про час - відповів Зеленський на запитання журналіста Sky News щодо планів Зеленського зустрітися з Трампом.

Деталі

Президент зазначив, що йому невідома природа взаємовідносин Трампа і путіна. При цьому він додав, що вони не можуть бути союзниками, лише короткостроковими партнерами.

"Я справді не знаю, які відносини у Трампа з путіним, мені невідомо, є різні сигнали щодо цього, і я впевнений, що президент Трамп розуміє, що українці союзники для Америки, а справжнім екзистенційним ворогом Америки є росія, вони ніколи не будуть друзями, вони можуть бути короткостроковими партнерами", - зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що американці і росіяни сповідують різні цінності. Натомість українці люблять свободу, і поділяють ті ж цінності з американським народом.

"Я вважаю, що американці та росіяни мають різні цінності, і ми вільна нація, ми є нацією, яка любить свободу, і ми поділяємо ті самі цінності з американцями, і я також вважаю, що американський народ дуже підтримує Україну", - наголосив Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявив, що Україна не прийматиме ультиматуми рф і не потребує глобальних домовленостей США з росією.

У МЗС 19 червня нагадували, що Україна прийняла пропозицію США щодо повного припинення вогню, а росія відкидає цей базовий перший крок до миру.