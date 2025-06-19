Сто днів, як рф відкидає перший крок до миру: Сибіга про пропозицію США припинити вогонь

Сьогодні рівно 100 днів з того часу, як Україна прийняла пропозицію США щодо повного припинення вогню, а росія відкидає цей базовий перший крок до миру. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.

Минуло рівно 100 днів з того часу, як Україна беззастережно прийняла мирну пропозицію США щодо повного припинення вогню, припинення вбивств та просування справжнього мирного процесу. Минуло рівно 100 днів з того часу, як росія відкидає цей базовий перший крок до миру - написав Сибіга в Х.

Міністр наголосив, що сьогодні 100 днів російських маніпуляцій та втрачених можливостей припинити війну.

100 днів, коли росія посилює терор проти України, а не припиняє його. Україна залишається відданою миру. На жаль, росія продовжує обирати війну, ігноруючи зусилля США щодо припинення вбивств. Настав час діяти зараз і змусити росію до миру. Мир через силу, посилення санкцій та розширені можливості для України - зазначив Сибіга.

Україна вірить, що є шанс досягти припинення вогню цього року - Сибіга

Доповнення

11 березня Україна висловила готовність прийняти американську пропозицію щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови прийняття та одночасного виконання російською федерацією.

російський диктатор володимир путін заперечив, що масований ракетний обстріл Києва в ніч проти вівторка, 17 червня був спрямований на житлову забудову та цивільне населення столиці. рф атакувала нібито "об’єкти оборонно-промислового комплексу".