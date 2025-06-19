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Сто днів, як рф відкидає перший крок до миру: Сибіга про пропозицію США припинити вогонь

Київ • УНН

 • 794 перегляди

Україна 100 днів тому прийняла пропозицію США про повне припинення вогню, але Росія його відхиляє. МЗС України назвав це часом маніпуляцій та втрачених можливостей, закликаючи змусити РФ до миру.

Сто днів, як рф відкидає перший крок до миру: Сибіга про пропозицію США припинити вогонь

Сьогодні рівно 100 днів  з того часу, як Україна прийняла пропозицію США щодо повного припинення вогню, а росія відкидає цей базовий перший крок до миру. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.  

Минуло рівно 100 днів з того часу, як Україна беззастережно прийняла мирну пропозицію США щодо повного припинення вогню, припинення вбивств та просування справжнього мирного процесу. Минуло рівно 100 днів з того часу, як росія відкидає цей базовий перший крок до миру

 - написав Сибіга в Х.

Міністр наголосив, що сьогодні 100 днів російських маніпуляцій та втрачених можливостей припинити війну.

100 днів, коли росія посилює терор проти України, а не припиняє його. Україна залишається відданою миру. На жаль, росія продовжує обирати війну, ігноруючи зусилля США щодо припинення вбивств. Настав час діяти зараз і змусити росію до миру. Мир через силу, посилення санкцій та розширені можливості для України

 - зазначив Сибіга.

Україна вірить, що є шанс досягти припинення вогню цього року - Сибіга13.06.25, 10:57 • 3896 переглядiв

Доповнення

11 березня Україна висловила готовність прийняти американську пропозицію щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови прийняття та одночасного виконання російською федерацією. 

російський диктатор володимир путін заперечив, що масований ракетний обстріл Києва в ніч проти вівторка, 17 червня був спрямований на житлову забудову та цивільне населення столиці. рф атакувала нібито "об’єкти оборонно-промислового комплексу".   

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Сибіга Андрій Іванович
Україна
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