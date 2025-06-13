Україна вірить, що є шанс досягти припинення вогню цього року - Сибіга

Україна вірить, що цього року є шанс досягти припинення вогню. Потрібно тиснути на росію, щоб вона беззастережно погодилася на нього. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на форумі GLOBSEC-2025 у Празі, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Важливо досягти довготривалого всеохоплюючого миру. Ось чому ми вітаємо зусилля президента Трампа. Ми справді віримо, що у нас є шанс досягти миру, досягти припинення вогню цього року. Ми хочемо завершити цю війну цього року. І у нас справді є шанс пришвидшити наші мирні зусилля", - сказав Сибіга.

Сибіга наголосив, що наступного тижня виповниться 100 днів, відколи Україна погодилася на припинення вогню за пропозицією США та Президента Трампа.

"До речі, наступного тижня буде рівно 100 днів з моменту, як Україна прийняла повне безумовне припинення вогню. Це була пропозиція американської сторони, це була пропозиція президента Трампа. І ми готові рухатися вперед. Найважливішим кроком у наших зусиллях щодо досягнення довготривалого миру є припинення вогню. Припинення вогню — це ключовий крок до миру, і ми маємо тиснути на росію, щоб вона беззастережно погодилася на нього. І після цього у нас є шанс пришвидшити наші мирні зусилля та розпочати переговори щодо ширшої мирної угоди чи домовленостей", - заявив Сибіга.

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На запитання, чи Дональд Трамп необхідний для досягнення миру, Сибіга відповів: "Звичайно".

Міністр заявив, що для досягнення миру потрібне лідерство та залученість американської сторони. Також необхідні санкції проти рф та посилення військової допомоги України.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголошував на необхідності тиску на росію заради досягнення перемир’я, яке відкриє дорогу для подальших, широких перемовин, зазначивши, що необхідно посилювати економічний тиск та військовий.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про можливість застосування додаткових санкцій проти рф, але тільки, "якщо це буде необхідно".