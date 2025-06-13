Украина верит, что есть шанс достичь прекращения огня в этом году - Сибига

Украина верит, что в этом году есть шанс достичь прекращения огня. Нужно давить на россию, чтобы она безоговорочно согласилась на него. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на форуме GLOBSEC-2025 в Праге, передает корреспондент УНН.

Детали

"Важно достичь долговременного всеобъемлющего мира. Вот почему мы приветствуем усилия президента Трампа. Мы действительно верим, что у нас есть шанс достичь мира, достичь прекращения огня в этом году. Мы хотим завершить эту войну в этом году. И у нас действительно есть шанс ускорить наши мирные усилия", - сказал Сибига.

Сибига подчеркнул, что на следующей неделе исполнится 100 дней, с тех пор как Украина согласилась на прекращение огня по предложению США и Президента Трампа.

"Кстати, на следующей неделе будет ровно 100 дней с момента, как Украина приняла полное безусловное прекращение огня. Это было предложение американской стороны, это было предложение президента Трампа. И мы готовы двигаться вперед. Самым важным шагом в наших усилиях по достижению долговременного мира является прекращение огня. Прекращение огня - это ключевой шаг к миру, и мы должны давить на россию, чтобы она безоговорочно согласилась на него. И после этого у нас есть шанс ускорить наши мирные усилия и начать переговоры по более широкому мирному соглашению или договоренностям", - заявил Сибига.

путин насмехается над мирными усилиями Трампа - глава МИД Польши

На вопрос, необходим ли Дональд Трамп для достижения мира, Сибига ответил: "Конечно".

Министр заявил, что для достижения мира необходимо лидерство и вовлеченность американской стороны. Также необходимы санкции против рф и усиление военной помощи Украине.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отмечал необходимость давления на россию ради достижения перемирия, которое откроет дорогу для дальнейших, широких переговоров, отметив, что необходимо усиливать экономическое давление и военное.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о возможности применения дополнительных санкций против рф, но только, "если это будет необходимо".