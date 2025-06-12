путин насмехается над мирными усилиями Трампа - глава МИД Польши

российский диктатор владимир путин насмехается над мирными усилиями президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в Риме, где собираются представители стран группы Веймар+, передает УНН.

Детали

Теперь мы имеем ясность того, что владимир путин из россии насмехается над мирными усилиями президента Дональда Трампа. Президент Трамп пытался инициировать прекращение огня, пытался заставить обе стороны разговаривать непосредственно. А вместо этого, как вы знаете, были атаки - заявил Сикорский.

Кроме того, Сикорский заявил, что нужно разработать стратегию относительно того, что делать, чтобы помочь Украине защититься от российского нападения.

Справка

Группа "Веймар+" - это политическое объединение стран, которые имеют общую цель и сотрудничают в различных сферах, в частности в сфере зарубежной политики. В настоящее время в группу "Веймар+" входят: Франция, Германия, Италия, Польша, Испания, Великобритания.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский считает, что несмотря на мягкие слова президента США Дональда Трампа о российском диктаторе владимире путине, глава Белого дома, похоже, "открыл глаза" на реальные намерения кремля.

Президент США Дональд Трамп назвал свой последний разговор с российским диктатором владимиром путиным хорошим, однако, по его словам, пока что она ни к чему не привела.

4 июня Трамп заявил, что провел очередную беседу с главой кремля путиным. По словам американского лидера, "это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о возможности применения дополнительных санкций против рф, но только, "если это будет необходимо".