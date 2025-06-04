"Не призведе до негайного миру": Трамп заявив, що понад годину говорив із путіним про Україну та Іран

Президент США Дональд Трамп заявив, що провів розмову із російським диктатором володимиром путіним. За словами американського лідера, "це була хороша розмова, але не та, яка призведе до негайного миру", передає УНН.

Я щойно завершив телефонну розмову з президентом Росії володимиром путіним. Розмова тривала приблизно годину 15 хвилин. Ми обговорили напад України на російські літаки, що пристикувалися, а також різні інші напади, що відбувалися з обох сторін. Це була хороша розмова, але не та, яка призведе до негайного миру

За словами американського лідера, "путін дуже рішуче заявив, що йому доведеться відреагувати на нещодавній напад на аеродроми".

Крім того, за словами Трампа, під час розмови обговорили "Іран і той факт, що час для прийняття Іраном рішення щодо ядерної зброї спливає, і його необхідно прийняти швидко!".

Я заявив президенту путіну, що Іран не може мати ядерної зброї, і вважаю, що ми з цього приводу погодилися. Президент путін запропонував взяти участь у переговорах з Іраном і, можливо, допомогти у швидкому завершенні цього питання. На мою думку, Іран зволікає з прийняттям рішення з цього дуже важливого питання, і нам знадобиться остаточна відповідь у дуже короткий проміжок часу!