"Не приведёт к немедленному миру": Трамп заявил, что более часа говорил с путиным об Украине и Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел разговор с российским диктатором владимиром путиным. По словам американского лидера, "это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру", передает УНН.

Я только что завершил телефонный разговор с президентом россии владимиром путиным. Разговор длился около часа 15 минут. Мы обсудили нападение Украины на российские самолеты, которые пристыковывались, а также различные другие нападения, происходившие с обеих сторон. Это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру

По словам американского лидера, "путин очень решительно заявил, что ему придется отреагировать на недавнее нападение на аэродромы".

Кроме того, по словам Трампа, во время разговора обсудили "Иран и тот факт, что время для принятия Ираном решения по ядерному оружию истекает, и его необходимо принять быстро!".

Я заявил президенту путину, что Иран не может иметь ядерного оружия, и считаю, что мы по этому поводу согласились. Президент путин предложил принять участие в переговорах с Ираном и, возможно, помочь в быстром завершении этого вопроса. На мой взгляд, Иран медлит с принятием решения по этому очень важному вопросу, и нам понадобится окончательный ответ в очень короткий промежуток времени!