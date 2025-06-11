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Трамп про розмову з путіним: поговорили добре, але поки що нічого з цього не вийшло

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Дональд Трамп назвав розмову з путіним «хорошою», але поки що безрезультатною. Він заявив про чудові відносини з путіним та назвав війну в Україні жорстокою.

Трамп про розмову з путіним: поговорили добре, але поки що нічого з цього не вийшло

Президент США Дональд Трамп назвав свою останню розмову з російським диктатором володимиром путіним хорошою, проте, з його слів, поки що вона ні до чого не призвела. Про це він сказав в ефірі продкасту "Pod Force One", передає УНН

Він говорив про те, чого хотів, і говорив про те, чого не хотів. У нас була хороша розмова, але поки що з цього нічого не вийшло

- заявив Трамп, коментуючи розмову з путіним.

Деталі

Трамп також заявив, що у нього були чудові відносини з путіним.

При цьому президент США назвав війну проти України жорстокою. Він вважає, що нічого подібного не було з часів Другої світової війни.

Трамп тримає санкції проти росії в своєму арсеналі, але сподівається на дипломатичний процес - Тихий10.06.25, 13:56 • 2776 переглядiв

Доповнення

4 червня Президент США Дональд Трамп заявив, що провів розмову із російським диктатором володимиром путіним. За словами американського лідера, "це була хороша розмова, але не та, яка призведе до негайного миру".

Трамп заявив про застосування додаткових санкцій проти рф, але тільки, "якщо це буде необхідно".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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