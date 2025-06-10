Трамп тримає санкції проти росії в своєму арсеналі, але сподівається на дипломатичний процес - Тихий

Президент Сполучених Штатів тримає санкції проти росії у своєму арсеналі, але і досі сподівається на дипломатичний процес. Втім, російський диктатор володимир путін показує, що не має наміру завершувати агресивну війну, розповів речник МЗС Георгій Тихий, повідомляє УНН.

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Ми бачимо заяви від США, які робить Трамп, то для нього головне дипломатичний процес. Санкції це як арсенал. Він зробить оцінку, чи просувається дипломатичний процес, чи ні. Ми не чули від нього публічно заперечень, що він впровадить ті санкції. В нашому розумінні ситуації, Трамп тримає цю можливість, але дивиться, як триватиме дипломатичний процес - пояснив Тихий.

Він також наголосив, що на думку української сторони чекати вже нема коли, оскільки путін показав, що не налаштований припиняти агресивну війну.

Скажу лише нашу позицію: чекати нема чого. Треба вже зараз вводити санкції. Вже достатньо росія зробила і показала зустрічами у Стамбулі. Порожніми, на жаль, з їхньої вини, обстрілами і передислокацією тисяч солдатів під Покровськ і в напрямку Сумської області. Путін показав, всьому світові, що він не збирається просто так завершувати агресію - наголосив речник МЗС.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський вважає, що в американського лідера Дональда Трампа є всі інструменти для тиску на росію для того, щоб закінчити війну. Про це він заявив в інтерв’ю ABC News, та прокоментував їх відносини, передає УНН.