Трамп тримає санкції проти росії в своєму арсеналі, але сподівається на дипломатичний процес - Тихий

$41.490.09
47.370.10
ukenru
Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн
Ексклюзив
9 червня, 15:58 • 49760 перегляди

Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн

Ексклюзив
9 червня, 13:46 • 141628 перегляди

Розпалює ще більше багаття: політолог про дії Трампа щодо придушення протестів у США

Ексклюзив
9 червня, 13:35 • 101754 перегляди

Алкоголь, порушення, зневага до суду: історія кермування скандального нардепа Сергія Кузьміних

Ексклюзив
9 червня, 13:15 • 97514 перегляди

Заборона маркетингу не зупинила зростання цін, потрібне регулювання виробників - нардеп

Ексклюзив
9 червня, 12:50 • 178719 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога

9 червня, 11:52 • 61032 перегляди

Українці повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про початок обміну у декілька етапів найближчими днями

Ексклюзив
9 червня, 11:44 • 52537 перегляди

Тактика затягування? САП має звернути увагу суду на зловживання захисту Кузьміних

9 червня, 08:00 • 166983 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 07:12 • 100557 перегляди

Тиждень нової емоційної епохи: астрологічний прогноз на 9-15 червня

9 червня, 06:55 • 47305 перегляди

Генштаб підтвердив ураження літаків на аеродромі "Саваслейка" у рф: імовірно, МіГ-31 та Су-30/34

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
4.3м/с
37%
755мм
Популярнi новини

Нічна атака на Київ: є постраждалі, пожежі ледь не в усіх районах міста

10 червня, 02:18 • 50663 перегляди

кремль вимагає поступок від США щодо України для переговорів з контролю над озброєннями - ISW

10 червня, 02:46 • 40791 перегляди

"Міна, яка призведе до великої війни в Європі": в РНБО попередили Захід на тлі нічних атак на Київ та Одесу

10 червня, 03:15 • 44174 перегляди

Нічна атака рф на Одесу забрала життя двох людей, 9 поранених: показали наслідки

05:39 • 28627 перегляди

Франція запропонувала Україні нові варіанти фінансування зброї: деталі від Міноборони

08:07 • 21474 перегляди
Публікації

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

9 червня, 12:50 • 178727 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

9 червня, 09:47 • 176315 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 08:00 • 166990 перегляди

Як захистити волосся влітку: поради трихолога
Ексклюзив

9 червня, 05:45 • 182674 перегляди

Сьогодні відбудеться церемонія вручення премії "Тоні": хто може отримати нагороду

8 червня, 08:18 • 168898 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ґрета Тунберг

Ілон Маск

Кіріакос Міцотакіс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Kyiv

Israel

Одеса

Реклама
УНН Lite

У Польщі мешканці багатоквартирного будинку вивісили оголошення з проханням не займатися гучно коханням

11:04 • 3840 перегляди

Найбільший аукціон суконь принцеси Діани представив понад 100 лотів

08:50 • 13446 перегляди

Зірка "Капітана Америки" засмутився, що його не запросили у новий фільм Marvel

07:28 • 14896 перегляди

Ромео Бекхем уперше після розриву з колишньою дівчиною був помічений із моделлю Керолайн Даур у Парижі

9 червня, 18:25 • 42135 перегляди

Брюс Вілліс приховував симптоми хвороби на зйомках - дружина актора

9 червня, 15:28 • 54821 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Нью-Йорк таймс

MIM-104 Patriot

ChatGPT

Starlink

Трамп тримає санкції проти росії в своєму арсеналі, але сподівається на дипломатичний процес - Тихий

Київ • УНН

 • 774 перегляди

Трамп тримає можливість запровадження санкцій, але спостерігає за дипломатичним процесом. Україна наполягає на негайному введенні санкцій, оскільки путін не збирається припиняти агресію.

Трамп тримає санкції проти росії в своєму арсеналі, але сподівається на дипломатичний процес - Тихий

Президент Сполучених Штатів тримає санкції проти росії у своєму арсеналі, але і досі сподівається на дипломатичний процес. Втім, російський диктатор володимир путін показує, що не має наміру завершувати агресивну війну, розповів речник МЗС Георгій Тихий, повідомляє УНН.

Деталі

Ми бачимо заяви від США, які робить Трамп, то для нього головне дипломатичний процес. Санкції це як арсенал. Він зробить оцінку, чи просувається дипломатичний процес, чи ні. Ми не чули від нього публічно заперечень, що він впровадить ті санкції. В нашому розумінні ситуації, Трамп тримає цю можливість, але дивиться, як триватиме дипломатичний процес

- пояснив Тихий.

Він також наголосив, що на думку української сторони чекати вже нема коли, оскільки путін показав, що не налаштований припиняти агресивну війну.

Скажу лише нашу позицію: чекати нема чого. Треба вже зараз вводити санкції. Вже достатньо росія зробила і показала зустрічами у Стамбулі. Порожніми, на жаль, з їхньої вини, обстрілами і передислокацією тисяч солдатів під Покровськ і в напрямку Сумської області. Путін показав, всьому світові, що він не збирається просто так завершувати агресію

- наголосив речник МЗС.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський вважає, що в американського лідера Дональда Трампа є всі інструменти для тиску на росію для того, щоб закінчити війну. Про це він заявив в інтерв’ю ABC News, та прокоментував їх відносини, передає УНН.

Я вважаю, що весь цей потенціал, всі інструменти тиску у президента США є. На мій погляд, є. Починаючи від санкцій, економічних блокувань, пакетів озброєння, об'єднання навколо себе інших європейських лідерів, які хочуть цього. Вони дивляться на Трампа як на лідера світу. Але світу вільного та демократичного

- сказав Зеленський.
Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоВійнаПолітикаНовини Світу
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9