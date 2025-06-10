Трамп держит санкции против россии в своем арсенале, но надеется на дипломатический процесс – Тихий

Президент Соединенных Штатов держит санкции против россии в своем арсенале, но до сих пор надеется на дипломатический процесс. Впрочем, российский диктатор владимир путин показывает, что не намерен завершать агрессивную войну, рассказал спикер МИД Георгий Тихий, сообщает УНН.

Детали

Мы видим заявления от США, которые делает Трамп, то для него главное дипломатический процесс. Санкции это как арсенал. Он сделает оценку, продвигается ли дипломатический процесс, или нет. Мы не слышали от него публично возражений, что он внедрит те санкции. В нашем понимании ситуации, Трамп держит эту возможность, но смотрит, как будет продолжаться дипломатический процесс - объяснил Тихий.

Он также подчеркнул, что по мнению украинской стороны ждать уже нет когда, поскольку путин показал, что не настроен прекращать агрессивную войну.

Скажу лишь нашу позицию: ждать нечего. Надо уже сейчас вводить санкции. Уже достаточно россия сделала и показала встречами в Стамбуле. Пустыми, к сожалению, по их вине, обстрелами и передислокацией тысяч солдат под Покровск и в направлении Сумской области. Путин показал, всему миру, что он не собирается просто так завершать агрессию - подчеркнул спикер МИД.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у американского лидера Дональда Трампа есть все инструменты для давления на россию для того, чтобы закончить войну. Об этом он заявил в интервью ABC News, и прокомментировал их отношения, передает УНН.