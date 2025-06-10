Трамп держит санкции против россии в своем арсенале, но надеется на дипломатический процесс – Тихий

$41.490.09
47.370.10
ukenru
Автоматизированная система учета мобильных устройств за пять лет принесла в бюджет 6 млрд грн
Эксклюзив
9 июня, 15:58 • 48136 просмотра

Автоматизированная система учета мобильных устройств за пять лет принесла в бюджет 6 млрд грн

Эксклюзив
9 июня, 13:46 • 136135 просмотра

Разжигает костер еще больше: политолог о действиях Трампа по подавлению протестов в США

Эксклюзив
9 июня, 13:35 • 96933 просмотра

Алкоголь, нарушения, пренебрежение к суду: история вождения скандального нардепа Сергея Кузьминых

Эксклюзив
9 июня, 13:15 • 92820 просмотра

Запрет маркетинга не остановил рост цен, необходимо регулирование производителей - нардеп

Эксклюзив
9 июня, 12:50 • 170063 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога

9 июня, 11:52 • 58857 просмотра

Украинцы возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил о начале обмена в несколько этапов в ближайшие дни

Эксклюзив
9 июня, 11:44 • 51085 просмотра

Тактика затягивания? САП должна обратить внимание суда на злоупотребления защиты Кузьминых

9 июня, 08:00 • 162181 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 07:12 • 100383 просмотра

Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня

9 июня, 06:55 • 47255 просмотра

Генштаб подтвердил поражение самолетов на аэродроме "Саваслейка" в рф: вероятно, МиГ-31 и Су-30/34

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4.5м/с
38%
755мм
Популярные новости

Ночная атака на Киев: есть пострадавшие, пожары едва ли не во всех районах города

10 июня, 02:18 • 46614 просмотра

кремль требует уступок от США по Украине для переговоров по контролю над вооружениями - ISW

10 июня, 02:46 • 36704 просмотра

"Мина, которая приведёт к большой войне в Европе": в СНБО предупредили Запад на фоне ночных атак на Киев и Одессу

10 июня, 03:15 • 40065 просмотра

Ночная атака рф на Одессу унесла жизни двух человек, 9 раненых: показали последствия

05:39 • 24453 просмотра

Франция предложила Украине новые варианты финансирования оружия: детали от Минобороны

08:07 • 17227 просмотра
публикации

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 170085 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 171711 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 08:00 • 162198 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога
Эксклюзив

9 июня, 05:45 • 178260 просмотра

Сегодня состоится церемония вручения премии "Тони": кто может получить награду

8 июня, 08:18 • 164562 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Грета Тунберг

Элон Маск

Кириакос Мицотакис

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Израиль

Одесса

Реклама
УНН Lite

Крупнейший аукцион платьев принцессы Дианы представил более 100 лотов

08:50 • 11504 просмотра

Звезда "Капитана Америки" расстроился, что его не пригласили в новый фильм Marvel

07:28 • 13088 просмотра

Ромео Бекхэм впервые после разрыва с бывшей девушкой был замечен с моделью Кэролайн Даур в Париже

9 июня, 18:25 • 40478 просмотра

Брюс Уиллис скрывал симптомы болезни на съемках - жена актера

9 июня, 15:28 • 53314 просмотра

Том Фелтон отмахнулся от критики взглядов Роулинг: реакция фанатов неоднозначна

9 июня, 09:31 • 85872 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Нью-Йорк Таймс

MIM-104 Patriot

ЧатГПТ

Старлинк

Трамп держит санкции против россии в своем арсенале, но надеется на дипломатический процесс – Тихий

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Трамп оставляет возможность введения санкций, но наблюдает за дипломатическим процессом. Украина настаивает на немедленном введении санкций, поскольку путин не собирается прекращать агрессию.

Трамп держит санкции против россии в своем арсенале, но надеется на дипломатический процесс – Тихий

Президент Соединенных Штатов держит санкции против россии в своем арсенале, но до сих пор надеется на дипломатический процесс. Впрочем, российский диктатор владимир путин показывает, что не намерен завершать агрессивную войну, рассказал спикер МИД Георгий Тихий, сообщает УНН.

Детали

Мы видим заявления от США, которые делает Трамп, то для него главное дипломатический процесс. Санкции это как арсенал. Он сделает оценку, продвигается ли дипломатический процесс, или нет. Мы не слышали от него публично возражений, что он внедрит те санкции. В нашем понимании ситуации, Трамп держит эту возможность, но смотрит, как будет продолжаться дипломатический процесс

- объяснил Тихий.

Он также подчеркнул, что по мнению украинской стороны ждать уже нет когда, поскольку путин показал, что не настроен прекращать агрессивную войну.

Скажу лишь нашу позицию: ждать нечего. Надо уже сейчас вводить санкции. Уже достаточно россия сделала и показала встречами в Стамбуле. Пустыми, к сожалению, по их вине, обстрелами и передислокацией тысяч солдат под Покровск и в направлении Сумской области. Путин показал, всему миру, что он не собирается просто так завершать агрессию

- подчеркнул спикер МИД.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у американского лидера Дональда Трампа есть все инструменты для давления на россию для того, чтобы закончить войну. Об этом он заявил в интервью ABC News, и прокомментировал их отношения, передает УНН.

Я считаю, что весь этот потенциал, все инструменты давления у президента США есть. На мой взгляд, есть. Начиная от санкций, экономических блокировок, пакетов вооружения, объединения вокруг себя других европейских лидеров, которые хотят этого. Они смотрят на Трампа как на лидера мира. Но мира свободного и демократического

- сказал Зеленский.
Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоВойнаполитикаНовости Мира
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9