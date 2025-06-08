У Трампа є всі інструменти тиску на росію - Зеленський

У американського лідера Дональда Трампа є всі інструменти для тиску на росію для того, щоб закінчити війну. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю ABC News, та прокоментував їх відносини, передає УНН.

Я вважаю, що весь цей потенціал, всі інструменти тиску у президента США є. На мій погляд, є. Починаючи від санкцій, економічних блокувань, пакетів озброєння, об'єднання навколо себе інших європейських лідерів, які хочуть цього. Вони дивляться на Трампа як на лідера світу. Але світу вільного та демократичного - сказав Зеленський.

Деталі

На запитання, чи відносини з Трампом після зустрічі у Ватикані змінилися на краще, Зеленський відповів: "Я не знаю. Я б хотів вірити, що у нас нормальні, професійні відносини. У мене немає достатньо контактів з Трампом, щоб говорити, які у нас людські стосунки".

Зеленський зазначив, що людські відносини - це, ув першу чергу, довіра.

Я хотів би мати більше, тому що вважаю, що є люди, які з ним спілкуються і вони несуть різну інформацію з якою можна погодитися, а можна й не погодитися. З деякими деталями я б посперечався. Я вважаю, що людські відносини - це довіра. Вона важлива. Довіра базується на повазі. Якщо є повага, є довіра всі інші речі будуть йти краще. Тому для цього потрібен час, потрібні можливості. 15 хвилин у Ватикані тет-а-тет зробили більше ніж у великому колі людей в Овальному кабінеті - сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявив, що жодного разу у розмові з американським лідером Дональдом Трампом не змінював своєї позиції щодо реальних причин війни та справжнього бажання путіна. Також Зеленський пояснював Трампу, що потрібні сильні гарантії для того, щоб мир справді був тривалим.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про застосування додаткових санкцій проти рф, але тільки, "якщо це буде необхідно".