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У Трампа есть все инструменты давления на россию - Зеленский

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Президент Зеленский заявил, что у Трампа есть все инструменты давления на россию для окончания войны. Он также выразил надежду на нормальные, профессиональные отношения с Трампом.

У Трампа есть все инструменты давления на россию - Зеленский

У американского лидера Дональда Трампа есть все инструменты для давления на россию для того, чтобы закончить войну. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью ABC News, и прокомментировал их отношения, передает УНН.

Я считаю, что весь этот потенциал, все инструменты давления у президента США есть. На мой взгляд, есть. Начиная от санкций, экономических блокировок, пакетов вооружения, объединение вокруг себя других европейских лидеров, которые хотят этого. Они смотрят на Трампа как на лидера мира. Но мира свободного и демократического

- сказал Зеленский.

Детали

На вопрос, отношения ли с Трампом после встречи в Ватикане изменились к лучшему, Зеленский ответил: "Я не знаю. Я хотел бы верить, что у нас нормальные, профессиональные отношения. У меня нет достаточно контактов с Трампом, чтобы говорить, какие у нас человеческие отношения".

Зеленский отметил, что человеческие отношения - это, в первую очередь, доверие.

Я хотел бы иметь больше, потому что считаю, что есть люди, которые с ним общаются и они несут разную информацию с которой можно согласиться, а можно и не согласиться. С некоторыми деталями я бы поспорил. Я считаю, что человеческие отношения - это доверие. Она важна. Доверие базируется на уважении. Если есть уважение, есть доверие все остальные вещи будут идти лучше. Поэтому для этого нужно время, нужны возможности. 15 минут в Ватикане тет-а-тет сделали больше чем в большом кругу людей в Овальном кабинете 

- сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявил, что ни разу в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом не менял своей позиции относительно реальных причин войны и настоящего желания путина. Также Зеленский объяснял Трампу, что нужны сильные гарантии для того, чтобы мир действительно был длительным. 

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о применении дополнительных санкций против рф, но только, "если это будет необходимо".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Ватикан
Tesla
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