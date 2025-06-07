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Трамп введе санкції проти росії, але є умова

Київ • УНН

 • 17123 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що може ввести додаткові санкції проти Росії, якщо вважатиме це необхідним. Рішення про санкції залишається за ним.

Трамп введе санкції проти росії, але є умова

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про застосування додаткових санкцій проти РФ, але тільки, "якщо це буде необхідно". Про це інформує УНН з посиланням на CNN.

Якщо я вважатиму, що Росія не збирається укладати угоду або припиняти кровопролиття... я скористаюся цим, якщо це буде необхідно

- сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.

За його словами, сенатори багато з яких підтримали законопроект про посилення санкцій проти Росії, залишають остаточне рішення за ним.

"Я з ними про це не говорив. У них є законопроєкт, але рішення залишається за мною, це мій вибір. Вони так це передбачили, і це заощадить багато часу, якщо так і буде. Тож мене це влаштовує. Я поки що не вирішив використовувати його. Це дуже жорсткий законопроєкт", - додав президент США.

Нагадаємо

Американський сенатор Ліндсі Грем (Республіканська партія) заявив про намір домогтися запровадження нових санкцій проти Росії до початку саміту G7, який відбудеться 15–17 червня в Канаді.   

Адміністрація Трампа намагається переконати сенатора Грема послабити санкції проти росії. Білий дім пропонує Трампу самому вибирати, проти кого вводити санкції.

"Тепер буде удар": Трамп заявив, що Україна сама спровокувала обстріли рф07.06.25, 05:58 • 2682 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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