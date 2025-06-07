Трамп введе санкції проти росії, але є умова
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що може ввести додаткові санкції проти Росії, якщо вважатиме це необхідним. Рішення про санкції залишається за ним.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про застосування додаткових санкцій проти РФ, але тільки, "якщо це буде необхідно". Про це інформує УНН з посиланням на CNN.
Якщо я вважатиму, що Росія не збирається укладати угоду або припиняти кровопролиття... я скористаюся цим, якщо це буде необхідно
За його словами, сенатори багато з яких підтримали законопроект про посилення санкцій проти Росії, залишають остаточне рішення за ним.
"Я з ними про це не говорив. У них є законопроєкт, але рішення залишається за мною, це мій вибір. Вони так це передбачили, і це заощадить багато часу, якщо так і буде. Тож мене це влаштовує. Я поки що не вирішив використовувати його. Це дуже жорсткий законопроєкт", - додав президент США.
Нагадаємо
Американський сенатор Ліндсі Грем (Республіканська партія) заявив про намір домогтися запровадження нових санкцій проти Росії до початку саміту G7, який відбудеться 15–17 червня в Канаді.
Адміністрація Трампа намагається переконати сенатора Грема послабити санкції проти росії. Білий дім пропонує Трампу самому вибирати, проти кого вводити санкції.
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