Трамп введе санкції проти росії, але є умова

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про застосування додаткових санкцій проти РФ, але тільки, "якщо це буде необхідно". Про це інформує УНН з посиланням на CNN.

Якщо я вважатиму, що Росія не збирається укладати угоду або припиняти кровопролиття... я скористаюся цим, якщо це буде необхідно - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.

За його словами, сенатори багато з яких підтримали законопроект про посилення санкцій проти Росії, залишають остаточне рішення за ним.

"Я з ними про це не говорив. У них є законопроєкт, але рішення залишається за мною, це мій вибір. Вони так це передбачили, і це заощадить багато часу, якщо так і буде. Тож мене це влаштовує. Я поки що не вирішив використовувати його. Це дуже жорсткий законопроєкт", - додав президент США.

Нагадаємо

Американський сенатор Ліндсі Грем (Республіканська партія) заявив про намір домогтися запровадження нових санкцій проти Росії до початку саміту G7, який відбудеться 15–17 червня в Канаді.

Адміністрація Трампа намагається переконати сенатора Грема послабити санкції проти росії. Білий дім пропонує Трампу самому вибирати, проти кого вводити санкції.

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