"Тепер буде удар": Трамп заявив, що Україна сама спровокувала обстріли рф
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що спецоперація "Павутина" дала Путіну привід бомбардувати українські міста. СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час спілкуваннями з журналістами на борту Air Force One, висловив думку, що Україна сама спровокувала російські удари здійснивши спецоперацію "Павутина", передає УНН.
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Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи змінила спецоперація "Павутина" його думку про те, які козирі має президент України Володимир Зеленський, Трамп заявив, що це дало підставу правителю Росії Володимиру Путіну бомбардувати українські міста.
"Ну, вони дали Путіну привід піти й влаштувати їм пекельне бомбардування минулої ночі. Оце те, що мені в цьому не сподобалося. Коли я це побачив, сказав: "Ось і все. Тепер буде удар", - сказав Глава Білого дому.
Нагадаємо
У росії масово запалала стратегічна авіація. Це сталось внаслідок масштабної спецоперації СБУ під назвою "Павутина".
В результаті СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф. Цю операцію готували її понад півтора роки.
Служба безпеки України офіційно підтвердила атаку на російські аеродроми 1 червня і оцінила вартість ураженої стратегічної авіації ворога у 7 млрд доларів США.
СБУ поділилася кадрами підготовки до спецоперації "Павутина", в результаті якої було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування рф. Генштаб підтвердив втрату 41 літака.
Так починалась операція "Павутина": СБУ поділилось ексклюзивними кадрами04.06.25, 12:26 • 9532 перегляди