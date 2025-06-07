"Теперь будет удар": Трамп заявил, что Украина сама спровоцировала обстрелы рф

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту Air Force One, выразил мнение, что Украина сама спровоцировала российские удары, осуществив спецоперацию "Паутина", передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос журналиста о том, изменила ли спецоперация "Паутина" его мнение о том, какие козыри имеет президент Украины Владимир Зеленский, Трамп заявил, что это дало основание правителю России Владимиру Путину бомбардировать украинские города.

"Ну, они дали Путину повод пойти и устроить им адскую бомбардировку прошлой ночью. Вот что мне в этом не понравилось. Когда я это увидел, сказал: "Вот и все. Теперь будет удар", - сказал Глава Белого дома.

Напомним

В россии массово загорелась стратегическая авиация. Это произошло в результате масштабной спецоперации СБУ под названием "Паутина".

В результате СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф. Эту операцию готовили ее более полутора лет.

Служба безопасности Украины официально подтвердила атаку на российские аэродромы 1 июня и оценила стоимость пораженной стратегической авиации врага в 7 млрд долларов США.

СБУ поделилась кадрами подготовки к спецоперации "Паутина", в результате которой было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования рф. Генштаб подтвердил потерю 41 самолета.

Так начиналась операция "Паутина": СБУ поделилась эксклюзивными кадрами