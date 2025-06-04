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Так начиналась операция "Паутина": СБУ поделилась эксклюзивными кадрами

Киев • УНН

 • 622 просмотра

В сети появилось видео начала спецоперации СБУ "Паутина", в результате которой было уничтожено более 40 российских самолетов. На видео видно, как фура с модульными домиками отправляется в путь.

Так начиналась операция "Паутина": СБУ поделилась эксклюзивными кадрами

В сети появилось новое видео начала спецоперации Службы безопасности Украины "Паутина". Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в СБУ.

Детали

На видео видно, как одна из фур, загруженная модульными домиками, отправляется в путь.

Напомним

В россии массово загорелись аэродромы стратегической авиации в результате масштабной спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина". По предварительным данным, потери российской авиации уже превышают 2 миллиарда долларов.

Также УНН сообщал, что благодаря СБУ в рф поняли настоящее значение слова "демилитаризация". В то же время, спецоперация "Паутина", в результате которой было уничтожено более 40 российских самолетов, готовилась полтора года.

Еще в сети появилось фото, как глава СБУ Василий Малюк принимает участие в подготовке спецоперации "Паутина".

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойнаполитика
Василий Малюк
Служба безопасности Украины
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