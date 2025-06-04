Так начиналась операция "Паутина": СБУ поделилась эксклюзивными кадрами
Киев • УНН
В сети появилось видео начала спецоперации СБУ "Паутина", в результате которой было уничтожено более 40 российских самолетов. На видео видно, как фура с модульными домиками отправляется в путь.
В сети появилось новое видео начала спецоперации Службы безопасности Украины "Паутина". Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в СБУ.
Детали
На видео видно, как одна из фур, загруженная модульными домиками, отправляется в путь.
Напомним
В россии массово загорелись аэродромы стратегической авиации в результате масштабной спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина". По предварительным данным, потери российской авиации уже превышают 2 миллиарда долларов.
Также УНН сообщал, что благодаря СБУ в рф поняли настоящее значение слова "демилитаризация". В то же время, спецоперация "Паутина", в результате которой было уничтожено более 40 российских самолетов, готовилась полтора года.
Еще в сети появилось фото, как глава СБУ Василий Малюк принимает участие в подготовке спецоперации "Паутина".