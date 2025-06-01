В рф зрозуміли значення слова "демілітаризація": нові деталі спецоперації СБУ

Служба безпеки України провела операцію на чотирьох російських аеродромах у неділю, 1 червня. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела в СБУ.

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Як повідомляють наші джерела, наразі літаки палають на аеродромах "белая", "дягілєво", "оленья" та "іваново".

Завдяки голові СБУ Малюку в рф тепер зрозуміли справжнє значення слова "демілітаризація" - заявили в Службі безпеки.

Нагадаємо

У росії масово запалали аеродроми стратегічної авіації внаслідок масштабної спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина". За попередніми даними, втрати російської авіації вже перевищують 2 мільярди доларів.

До того керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомляв, що є ознаки підготовки росією нових обстрілів України із застосуванням стратегічної авіації в майбутньому.