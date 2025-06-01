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В рф поняли значение слова "демилитаризация": новые детали спецоперации СБУ

Киев • УНН

 • 894 просмотра

СБУ провела масштабную спецоперацию "Паутина", в результате которой на четырех российских аэродромах загорелись самолеты. Потери рф уже превышают 2 миллиарда долларов.

В рф поняли значение слова "демилитаризация": новые детали спецоперации СБУ

Служба безопасности Украины провела операцию на четырех российских аэродромах в воскресенье, 1 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в СБУ.

Детали

Как сообщают наши источники, сейчас самолеты горят на аэродромах "белая", "дягилево", "оленья" и "иваново".

Благодаря главе СБУ Малюку в рф теперь поняли настоящее значение слова "демилитаризация"

- заявили в Службе безопасности.

Напомним

В россии массово загорелись аэродромы стратегической авиации в результате масштабной спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина". По предварительным данным, потери российской авиации уже превышают 2 миллиарда долларов.

До того руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко сообщал, что есть признаки подготовки россией новых обстрелов Украины с применением стратегической авиации в будущем.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаНовости Мира
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Служба безопасности Украины
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