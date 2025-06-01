Чекаємо на нову "супербавовну"? Голова СБУ Малюк показав кадри підготовки до операції "Павутина"

У мережі з'явилось фото, як голова Служби безпеки України Василь Малюк бере участь у підготовці спецоперації "Павутина" зі знищення стратегічних аеродромів у російській федерації. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела в СБУ.

Деталі

Історичність моменту зашкалює! Фото заряджене на нову "супербавовну" в рф. Голова СБУ Малюк під час проведення спецоперації "Павутина" - йдеться в повідомленні до фото.

Нагадаємо

У росії масово запалали аеродроми стратегічної авіації внаслідок масштабної спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина". За попередніми даними, втрати російської авіації вже перевищують 2 мільярди доларів.

Також УНН повідомляв, що завдяки СБУ в рф зрозуміли справжнє значення слова "демілітаризація". Водночас, спецоперація "Павутина", внаслідок якої було знищено понад 40 російських літаків, готувалась півтора роки.