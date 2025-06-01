Ждем новую "супербавовну"? Глава СБУ Малюк показал кадры подготовки к операции "Паутина"
Киев • УНН
В сети появилось фото, где глава СБУ Василий Малюк принимает участие в подготовке спецоперации "Паутина". В результате операции было уничтожено более 40 российских самолетов.
В сети появилось фото, как глава Службы безопасности Украины Василий Малюк принимает участие в подготовке спецоперации "Паутина" по уничтожению стратегических аэродромов в российской федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в СБУ.
Детали
Историчность момента зашкаливает! Фото заряжено на новую "супербавовну" в рф. Глава СБУ Малюк во время проведения спецоперации "Паутина"
Напомним
В россии массово загорелись аэродромы стратегической авиации в результате масштабной спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина". По предварительным данным, потери российской авиации уже превышают 2 миллиарда долларов.
Также УНН сообщал, что благодаря СБУ в рф поняли настоящее значение слова "демилитаризация". В то же время, спецоперация "Паутина", в результате которой было уничтожено более 40 российских самолетов, готовилась полтора года.