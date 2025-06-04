Так починалась операція "Павутина": СБУ поділилось ексклюзивними кадрами
Київ • УНН
В мережі з’явилось відео початку спецоперації СБУ "Павутина", внаслідок якої було знищено понад 40 російських літаків. На відео видно, як фура з модульними будиночками вирушає в дорогу.
У мережі з’явилось нове відео початку спецоперації Служби безпеки України "Павутина". Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела в СБУ.
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На відео видно, як одна з фур, завантажена модульними будиночками, вирушає в дорогу.
Нагадаємо
У росії масово запалали аеродроми стратегічної авіації внаслідок масштабної спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина". За попередніми даними, втрати російської авіації вже перевищують 2 мільярди доларів.
Також УНН повідомляв, що завдяки СБУ в рф зрозуміли справжнє значення слова "демілітаризація". Водночас, спецоперація "Павутина", внаслідок якої було знищено понад 40 російських літаків, готувалась півтора роки.
Ще в мережі з’явилось фото, як голова СБУ Василь Малюк бере участь у підготовці спецоперації "Павутина".