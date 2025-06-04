Як розпочиналася унікальна підготовка до спецоперації "Павутина"
Київ • УНН
СБУ поділилася кадрами підготовки до спецоперації "Павутина", в результаті якої було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування рф. Генштаб підтвердив втрату 41 літака.
Джерела в СБУ поділилися кадрами унікальної підготовки до знищення понад 40 ворожих літаків на території рф, передає УНН.
Деталі
Джерела в СБУ надали унікальні кадри підготовки до спецоперації з ураження стратегічної авіації рф. Зокрема, на відео видно, як одна з фур, завантажена модульними будиночками, вирушає в дорогу.
Нагадаємо
Спецпосланець США з питань України Кіт Келлог заявив, що знищення 41 літака росіян завдяки СБУ збільшило ризики ескалації у війні рф проти України.
Доповнення
У СБУ повідомляли про спецоперацію "Павутина", у результаті якої була уражена стратегічна авіація ворога орієнтовною вартістю 7 млрд доларів США. СБУ вказувала, що вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування рф.
Попередньо було відомо, що зачепило 41 літак. Згодом у ЦПД РНБО повідомили, що знищено мінімум 13 російських літаків.
Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив втрату окупантами 41 військового літака внаслідок спецоперації СБУ "Павутина". Серед знищених цілей – стратегічні бомбардувальники та інші бойові повітряні судна.