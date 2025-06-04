Атаки дронів по аеродромах рф: у США заговорили про ризики ескалації

$41.640.02
47.430.08
ukenru
Боргова спіраль. Фінтехекспертка пояснила, чим небезпечні швидкі кредити
Ексклюзив
08:02 • 74 перегляди

Боргова спіраль. Фінтехекспертка пояснила, чим небезпечні швидкі кредити

Ексклюзив
06:24 • 16601 перегляди

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня

Ексклюзив
05:30 • 16097 перегляди

Стоматологиня розвінчала міфи про карієс та назвала дієві методи профілактики

3 червня, 18:45 • 26884 перегляди

Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"

3 червня, 18:15 • 46928 перегляди

Силами безпілотних систем командуватиме "Мадяр"

3 червня, 18:10 • 39241 перегляди

Михайло Драпатий став командувачем Об'єднаних сил

3 червня, 11:55 • 218148 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

Ексклюзив
3 червня, 08:15 • 162406 перегляди

Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру

Ексклюзив
3 червня, 07:51 • 266987 перегляди

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива

Ексклюзив
3 червня, 06:00 • 130035 перегляди

Вибори у Південній Кореї: чи зміниться підтримка України після результатів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
4м/с
56%
752мм
Популярнi новини

У парламент внесли постанову про звільнення міністра фінансів

3 червня, 22:42 • 21114 перегляди

Крим позначили російським: на міжнародній зустрічі виявили "некоректне зображення" території України

4 червня, 00:23 • 20707 перегляди

"Огидна гидота": Маск розкритикував законопроєкт Трампа про бюджетні видатки

02:32 • 18927 перегляди

Очільник Пентагону вперше пропустить "Рамштайн" - AP

05:11 • 14863 перегляди

17-річну зірку TikTok вбили у Пакистані після "відмов" чоловікові

06:53 • 4238 перегляди
Публікації

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня
Ексклюзив

06:24 • 16603 перегляди

Лінгвістичні маніпуляції підкорюють споживачів: сертифікат, гарантія, офіційність… А ви перевіряли, що стоїть за цими словами?

3 червня, 14:43 • 91391 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 165389 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

3 червня, 11:55 • 218149 перегляди

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива
Ексклюзив

3 червня, 07:51 • 266987 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Олег Синєгубов

Ліндсі Грем

Ігор Терехов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Білий дім

Стамбул

Реклама
УНН Lite

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

3 червня, 14:36 • 50981 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 165389 перегляди

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

3 червня, 07:52 • 125898 перегляди

Білий дім показав новий офіційний портрет Трампа з дуже показовими деталями

3 червня, 07:15 • 127967 перегляди

Новий “Франкенштейн” від Гільєрмо дель Торо сколихнув мережу: тизер стрічки набрав мільйони переглядів

3 червня, 06:54 • 112413 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Фокс Ньюс

TikTok

Гривня

Євро

Атаки дронів по аеродромах рф: у США заговорили про ризики ескалації

Київ • УНН

 • 2570 перегляди

Спецпосланець США Кіт Келлог заявив, що знищення 41 літака рф збільшило ризики ескалації. За його словами, атака на ядерну тріаду рф підвищує рівень ризику для України.

Атаки дронів по аеродромах рф: у США заговорили про ризики ескалації

Спецпосланець США з питань України Кіт Келлог заявив, що знищення 41 літака росіян завдяки СБУ збільшило ризики ескалації у війні рф проти України. Про це передає кореспондентка УНН із посиланням на інтерв'ю телеканалу Fox News.

Деталі

Келлог наголосив, що має надії досягти певної позиції у переговорах, тому що смерті та насильство в Україні "жахливі", однак, зауважив, що рівень ризику для України значно зростає.

Я маю на увазі те, що сталося цими вихідними, люди повинні розуміти в сфері національної безпеки. Коли ви атакуєте, частину національної системи виживання опонента, тобто його тріаду, ядерну тріаду, це означає, що ваш рівень ризику зростає, тому що ви не знаєте, що зробить інша сторона. Ви не впевнені. І саме це вони насправді й зробили. Дуже смілива атака. Цілком зрозуміло, що рівень ризику зросте. Я думаю, що саме цього ми намагаємося уникнути

- сказав Келлог.

За словами Кіта Келлога за останні 123 дні під час правління Трампа був досягнутий більший прогрес, ніж протягом 1230 днів за попередньої адміністрації, тому що вже було п'ять важливих зустрічей, на яких обговорювали тему війни в Україні.

"У нас були Ер-Ріяд, Джидда, Париж, Лондон, Стамбул, а тепер у нас також є ще один Стамбул. І той факт, що обидва насправді стоять обличчям один до одного, дивляться один на одного - цього раніше не траплялося. Це сталося зараз, тому що президент Трамп ніби довів нас до позиції, коли Україна та рф справді розмовляють", - сказав Келлог.

Він також зауважив, що Зеленський намагається розумним чином завершити війну, яку "успадкував", а росіяни прийшли на переговори з "дуже максималістською позицією".

Також спецпосланець розказав, що спілкувався з американським політиком-республіканцем Ліндсі Гремом і запевнив, що санкції для рф уже розроблені.

Доповнення

У СБУ повідомляли про спецоперацію "Павутина", у результаті якої була уражена стратегічна авіація ворога орієнтовною вартістю 7 млрд доларів США. СБУ вказувала, що вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування рф.

Попередньо було відомо, що зачепило 41 літак. Згодом у ЦПД РНБО повідомили, що знищено мінімум 13 російських літаків.

Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив втрату окупантами 41 військового літака внаслідок спецоперації СБУ "Павутина". Серед знищених цілей – стратегічні бомбардувальники та інші бойові повітряні судна.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

ВійнаПолітика
Кіт Келлогг
Генеральний штаб Збройних сил України
Рада національної безпеки і оборони України
Фокс Ньюс
Служба безпеки України
Ліндсі Грем
Ер-Ріяд
Дональд Трамп
Париж
Стамбул
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Лондон
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9