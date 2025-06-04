Атаки дронів по аеродромах рф: у США заговорили про ризики ескалації

Спецпосланець США з питань України Кіт Келлог заявив, що знищення 41 літака росіян завдяки СБУ збільшило ризики ескалації у війні рф проти України. Про це передає кореспондентка УНН із посиланням на інтерв'ю телеканалу Fox News.

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Келлог наголосив, що має надії досягти певної позиції у переговорах, тому що смерті та насильство в Україні "жахливі", однак, зауважив, що рівень ризику для України значно зростає.

Я маю на увазі те, що сталося цими вихідними, люди повинні розуміти в сфері національної безпеки. Коли ви атакуєте, частину національної системи виживання опонента, тобто його тріаду, ядерну тріаду, це означає, що ваш рівень ризику зростає, тому що ви не знаєте, що зробить інша сторона. Ви не впевнені. І саме це вони насправді й зробили. Дуже смілива атака. Цілком зрозуміло, що рівень ризику зросте. Я думаю, що саме цього ми намагаємося уникнути - сказав Келлог.

За словами Кіта Келлога за останні 123 дні під час правління Трампа був досягнутий більший прогрес, ніж протягом 1230 днів за попередньої адміністрації, тому що вже було п'ять важливих зустрічей, на яких обговорювали тему війни в Україні.

"У нас були Ер-Ріяд, Джидда, Париж, Лондон, Стамбул, а тепер у нас також є ще один Стамбул. І той факт, що обидва насправді стоять обличчям один до одного, дивляться один на одного - цього раніше не траплялося. Це сталося зараз, тому що президент Трамп ніби довів нас до позиції, коли Україна та рф справді розмовляють", - сказав Келлог.

Він також зауважив, що Зеленський намагається розумним чином завершити війну, яку "успадкував", а росіяни прийшли на переговори з "дуже максималістською позицією".

Також спецпосланець розказав, що спілкувався з американським політиком-республіканцем Ліндсі Гремом і запевнив, що санкції для рф уже розроблені.

Доповнення

У СБУ повідомляли про спецоперацію "Павутина", у результаті якої була уражена стратегічна авіація ворога орієнтовною вартістю 7 млрд доларів США. СБУ вказувала, що вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування рф.

Попередньо було відомо, що зачепило 41 літак. Згодом у ЦПД РНБО повідомили, що знищено мінімум 13 російських літаків.

Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив втрату окупантами 41 військового літака внаслідок спецоперації СБУ "Павутина". Серед знищених цілей – стратегічні бомбардувальники та інші бойові повітряні судна.