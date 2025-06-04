Атаки дронов по аэродромах рф: в США заговорили о рисках эскалации

Спецпосланник США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что уничтожение 41 самолета россиян благодаря СБУ увеличило риски эскалации в войне рф против Украины. Об этом передает корреспондентка УНН со ссылкой на интервью телеканала Fox News.

Келлог отметил, что надеется достичь определенной позиции в переговорах, потому что смерти и насилие в Украине "ужасны", однако, заметил, что уровень риска для Украины значительно возрастает.

Я имею в виду то, что произошло в эти выходные, люди должны понимать в сфере национальной безопасности. Когда вы атакуете часть национальной системы выживания оппонента, то есть его триаду, ядерную триаду, это означает, что ваш уровень риска возрастает, потому что вы не знаете, что сделает другая сторона. Вы не уверены. И именно это они действительно и сделали. Очень смелая атака. Совершенно понятно, что уровень риска возрастет. Я думаю, что именно этого мы пытаемся избежать