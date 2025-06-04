Атаки дронов по аэродромах рф: в США заговорили о рисках эскалации
Киев • УНН
Спецпосланник США Кит Келлог заявил, что уничтожение 41 самолета рф увеличило риски эскалации. По его словам, атака на ядерную триаду рф повышает уровень риска для Украины.
Спецпосланник США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что уничтожение 41 самолета россиян благодаря СБУ увеличило риски эскалации в войне рф против Украины. Об этом передает корреспондентка УНН со ссылкой на интервью телеканала Fox News.
Детали
Келлог отметил, что надеется достичь определенной позиции в переговорах, потому что смерти и насилие в Украине "ужасны", однако, заметил, что уровень риска для Украины значительно возрастает.
Я имею в виду то, что произошло в эти выходные, люди должны понимать в сфере национальной безопасности. Когда вы атакуете часть национальной системы выживания оппонента, то есть его триаду, ядерную триаду, это означает, что ваш уровень риска возрастает, потому что вы не знаете, что сделает другая сторона. Вы не уверены. И именно это они действительно и сделали. Очень смелая атака. Совершенно понятно, что уровень риска возрастет. Я думаю, что именно этого мы пытаемся избежать
По словам Кита Келлога, за последние 123 дня во время правления Трампа был достигнут больший прогресс, чем в течение 1230 дней при предыдущей администрации, потому что уже было пять важных встреч, на которых обсуждали тему войны в Украине.
"У нас были Эр-Рияд, Джидда, Париж, Лондон, Стамбул, а теперь у нас также есть еще один Стамбул. И тот факт, что оба действительно стоят лицом друг к другу, смотрят друг на друга - этого раньше не случалось. Это произошло сейчас, потому что президент Трамп будто доказал нам позицию, когда Украина и роф действительно разговаривают", - сказал Келлог.
Он также заметил, что Зеленский пытается разумным образом завершить войну, которую "унаследовал", а россияне пришли на переговоры с "очень максималистской позицией".
Также спецпосланник рассказал, что общался с американским политиком-республиканцем Линдси Грэмом и заверил, что санкции для россии уже разработаны.
Дополнение
В СБУ сообщали о спецоперации "Паутина", в результате которой была поражена стратегическая авиация врага ориентировочной стоимостью 7 млрд долларов США. СБУ указывала, что поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования рф.
Предварительно было известно, что задело 41 самолет. Впоследствии в ЦПИ СНБО сообщили, что уничтожено минимум 13 российских самолетов.
Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил потерю оккупантами 41 военного самолета в результате спецоперации СБУ "Паутина". Среди уничтоженных целей – стратегические бомбардировщики и другие боевые воздушные суда.