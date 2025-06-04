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Как начиналась уникальная подготовка к спецоперации "Паутина"

Киев • УНН

 • 3540 просмотра

СБУ поделилась кадрами подготовки к спецоперации "Паутина", в результате которой было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования рф. Генштаб подтвердил потерю 41 самолета.

Как начиналась уникальная подготовка к спецоперации "Паутина"

Источники в СБУ поделились кадрами уникальной подготовки к уничтожению более 40 вражеских самолетов на территории рф, передает УНН.

Детали

Источники в СБУ предоставили уникальные кадры подготовки к спецоперации по поражению стратегической авиации рф. В частности, на видео видно, как одна из фур, загруженная модульными домиками, отправляется в путь. 

Напомним

Спецпосланник США по вопросам Украины Кит Келлогг заявил, что уничтожение 41 самолета россиян благодаря СБУ увеличило риски эскалации в войне рф против Украины.

Дополнение

В СБУ сообщали о спецоперации "Паутина", в результате которой была поражена стратегическая авиация врага ориентировочной стоимостью 7 млрд долларов США. СБУ указывала, что поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования рф.

Предварительно было известно, что зацепило 41 самолет. Впоследствии в ЦПД СНБО сообщили, что уничтожено минимум 13 российских самолетов.

Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил потерю оккупантами 41 военного самолета в результате спецоперации СБУ "Паутина". Среди уничтоженных целей – стратегические бомбардировщики и другие боевые воздушные суда. 

Яна Соколовская

Яна Соколовская

ВойнаКиев
Кит Келлогг
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Служба безопасности Украины
Соединённые Штаты
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