Как начиналась уникальная подготовка к спецоперации "Паутина"
Киев • УНН
СБУ поделилась кадрами подготовки к спецоперации "Паутина", в результате которой было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования рф. Генштаб подтвердил потерю 41 самолета.
Источники в СБУ поделились кадрами уникальной подготовки к уничтожению более 40 вражеских самолетов на территории рф, передает УНН.
Детали
Источники в СБУ предоставили уникальные кадры подготовки к спецоперации по поражению стратегической авиации рф. В частности, на видео видно, как одна из фур, загруженная модульными домиками, отправляется в путь.
Напомним
Спецпосланник США по вопросам Украины Кит Келлогг заявил, что уничтожение 41 самолета россиян благодаря СБУ увеличило риски эскалации в войне рф против Украины.
Дополнение
В СБУ сообщали о спецоперации "Паутина", в результате которой была поражена стратегическая авиация врага ориентировочной стоимостью 7 млрд долларов США. СБУ указывала, что поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования рф.
Предварительно было известно, что зацепило 41 самолет. Впоследствии в ЦПД СНБО сообщили, что уничтожено минимум 13 российских самолетов.
Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил потерю оккупантами 41 военного самолета в результате спецоперации СБУ "Паутина". Среди уничтоженных целей – стратегические бомбардировщики и другие боевые воздушные суда.