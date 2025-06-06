Білий дім тисне на Сенат, щоб послабити санкції проти росії - WSJ

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа намагається переконати сенатора-республіканця Ліндсі Грема суттєво послабити його законопроєкт про санкції проти росії на тлі намірів Білого дому налагодити стосунки з державою-агресором, пише УНН з посиланням на Wall Street Journal.

Деталі

Зазначається, що ключове положення законопроекту, який підтримують понад 80 сенаторів, передбачає введення санкцій проти високопосадовців і стратегічних секторів, а також штрафи для країн, які ведуть бізнес з москвою.

WSJ пише, що Білий дім зв'язувався з офісом Грема, пропонуючи додати в документ винятки, які б дозволили Трампу самому вибирати, проти кого і чого вводити санкції.

Зазначається, що будь-яка адміністрація вимагає змін у "гучних" законопроектах, проте згадані пропозиції можуть зробити законопроєкт Грема "безликим".

Доповнення

Трамп обурений рішенням України завдати ударів по російських військових аеродромах стратегічної авіації. У Білому домі ця атака викликала гнів і спровокувала нову хвилю дискусій щодо доцільності подальшої підтримки Києва.

Трамп заявив, що йому сумно через те, що відбувається між росією і Україною.