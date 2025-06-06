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Білий дім тисне на Сенат, щоб послабити санкції проти росії - WSJ

Київ • УНН

 • 990 перегляди

Адміністрація Трампа намагається переконати сенатора Грема послабити санкції проти росії. Білий дім пропонує Трампу самому вибирати, проти кого вводити санкції.

Білий дім тисне на Сенат, щоб послабити санкції проти росії - WSJ

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа намагається переконати сенатора-республіканця Ліндсі Грема суттєво послабити його законопроєкт про санкції проти росії на тлі намірів Білого дому налагодити стосунки з державою-агресором, пише УНН з посиланням на Wall Street Journal.

Деталі

Зазначається, що ключове положення законопроекту, який підтримують понад 80 сенаторів, передбачає введення санкцій проти високопосадовців і стратегічних секторів, а також штрафи для країн, які ведуть бізнес з москвою.

WSJ пише, що Білий дім зв'язувався з офісом Грема, пропонуючи додати в документ винятки, які б дозволили Трампу самому вибирати, проти кого і чого вводити санкції.

Зазначається, що будь-яка адміністрація вимагає змін у "гучних" законопроектах, проте згадані пропозиції можуть зробити законопроєкт Грема "безликим".

Доповнення

Трамп обурений рішенням України завдати ударів по російських військових аеродромах стратегічної авіації. У Білому домі ця атака викликала гнів і спровокувала нову хвилю дискусій щодо доцільності подальшої підтримки Києва.

Трамп заявив, що йому сумно через те, що відбувається між росією і Україною.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Білий дім
Ліндсі Грем
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
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