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Белый дом оказывает давление на Сенат, чтобы ослабить санкции против россии – WSJ

Киев • УНН

 • 770 просмотра

Администрация Трампа пытается убедить сенатора Грэма ослабить санкции против россии. Белый дом предлагает Трампу самому выбирать, против кого вводить санкции.

Белый дом оказывает давление на Сенат, чтобы ослабить санкции против россии – WSJ

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа пытается убедить сенатора-республиканца Линдси Грэма существенно ослабить его законопроект о санкциях против россии на фоне намерений Белого дома наладить отношения с государством-агрессором, пишет УНН со ссылкой на Wall Street Journal.

Детали

Отмечается, что ключевое положение законопроекта, который поддерживают более 80 сенаторов, предусматривает введение санкций против высокопоставленных чиновников и стратегических секторов, а также штрафы для стран, ведущих бизнес с москвой.

WSJ пишет, что Белый дом связывался с офисом Грэма, предлагая добавить в документ исключения, которые бы позволили Трампу самому выбирать, против кого и чего вводить санкции.

Отмечается, что любая администрация требует изменений в "громких" законопроектах, однако упомянутые предложения могут сделать законопроект Грэма "безликим".

Дополнение

Трамп возмущен решением Украины нанести удары по российским военным аэродромам стратегической авиации. В Белом доме эта атака вызвала гнев и спровоцировала новую волну дискуссий о целесообразности дальнейшей поддержки Киева.

Трамп заявил, что ему грустно из-за того, что происходит между россией и Украиной.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Белый дом
Линдси Грэм
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
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