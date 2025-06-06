Белый дом оказывает давление на Сенат, чтобы ослабить санкции против россии – WSJ

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа пытается убедить сенатора-республиканца Линдси Грэма существенно ослабить его законопроект о санкциях против россии на фоне намерений Белого дома наладить отношения с государством-агрессором, пишет УНН со ссылкой на Wall Street Journal.

Детали

Отмечается, что ключевое положение законопроекта, который поддерживают более 80 сенаторов, предусматривает введение санкций против высокопоставленных чиновников и стратегических секторов, а также штрафы для стран, ведущих бизнес с москвой.

WSJ пишет, что Белый дом связывался с офисом Грэма, предлагая добавить в документ исключения, которые бы позволили Трампу самому выбирать, против кого и чего вводить санкции.

Отмечается, что любая администрация требует изменений в "громких" законопроектах, однако упомянутые предложения могут сделать законопроект Грэма "безликим".

Дополнение

Трамп возмущен решением Украины нанести удары по российским военным аэродромам стратегической авиации. В Белом доме эта атака вызвала гнев и спровоцировала новую волну дискуссий о целесообразности дальнейшей поддержки Киева.

Трамп заявил, что ему грустно из-за того, что происходит между россией и Украиной.