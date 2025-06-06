У Білому домі обговорюють припинення підтримки Києва: Трамп обурений ударами України по аеродромах рф
Київ • УНН
Трамп висловив невдоволення ударами України по російських аеродромах. Він назвав Зеленського "гарячою головою", що може призвести до Третьої світової війни.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обурений рішенням України завдати ударів по російських військових аеродромах стратегічної авіації. У Білому домі ця атака викликала гнів і спровокувала нову хвилю дискусій щодо доцільності подальшої підтримки Києва. Про це інформує видання The Atlantic з посиланням на трьох чиновників адміністрації та зовнішнього радника Білого дому, передає УНН.
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Зазначається, що Дональд Трамп у приватних розмовах із радниками висловив глибоке незадоволення тим, що Україна пішла на такий крок без погодження зі Сполученими Штатами.
За словами джерел, після української атаки розгорілась нова хвиля обговорень щодо доцільності подальшої військової і фінансової допомоги Києву. У Трампа знову активізувалось особисте невдоволення Зеленським – президент США назвав його "гарячою головою", яка, на його думку, може штовхнути світ до Третьої світової війни.
Зеленський не попередив президента США, що збирається завдати ударів углиб по стратегічних силах Росії, що призведе до швидкої ескалації конфлікту, за день до зустрічі в Туреччині?
Цього тижня Трамп приватно підтримав точку зору правих, критикуючи Зеленського за те, що той нібито виставляв себе напоказ після ударів безпілотників; за словами радника, Трамп був вражений сміливістю ударів, але вважає, що Зеленський мав би зосередитися на переговорах між Україною і Росією в Стамбулі.
Нагадаємо
Дональд Трамп заявив, що можливо краще дати Україні та росії "поборотися деякий час", перш ніж втручатися. Він порівняв ситуацію зі спробою розборонити дітей.
Засмучений війною між росією та Україною: що сказав Трамп під час зустрічі з Мерцом05.06.25, 18:55 • 2578 переглядiв