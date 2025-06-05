Засмучений війною між росією та Україною: що сказав Трамп під час зустрічі з Мерцом
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив про сум через події між росією та Україною під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Трамп запевнив у підтримці України.
Президент США Дональд Трамп заявив, що йому сумно через те, що відбувається між росією і Україною. Про це він заявив під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, передає УНН.
Деталі
Німецький канцлер подякував президенту США за теплий прийом у Білому домі і зазначав, що між двома країнами є хороша основа для співпраці.
Водночас Трамп заявив, що у нього буде чудові стосунки з Німеччиною.
Звертаючись до теми війни в Україні, Трамп зазначив: йому "сумно" через те, що відбувається з росією та Україною.
Нагадаємо
Перша особиста зустріч Трампа і Мерца відбулася на тлі обговорення важливих міжнародних питань, зокрема, російсько-української війни.
Також Трамп запевнив у підтримці України, але підкреслив важливість припинення війни