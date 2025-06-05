Трамп і Мерц зустрілися в Білому домі
Київ • УНН
Перша особиста зустріч Трампа і Мерца відбулася на тлі обговорення міжнародних питань.
Президент США Дональд Трамп зустрічається з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Білому домі, передає УНН із посиланням на CNN.
Як відзначає видання, це перша особиста зустріч лідерів США та Німеччини, яка відбувається на тлі обговорення низки важливих міжнародних питань.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, Дональд Трамп відкритий до переговорів із путіним і Зеленським за умови їхньої спільної участі. Туреччина ініціює саміт за участі лідерів України, рф та США.
Канцлер Фрідріх Мерц підтвердив можливість постачання Україні крилатих ракет Taurus.