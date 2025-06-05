Трамп и Мерц встретились в Белом доме

Президент США Дональд Трамп встречается с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме, передает УНН со ссылкой на CNN.

Как отмечает издание, это первая личная встреча лидеров США и Германии, которая проходит на фоне обсуждения ряда важных международных вопросов.

Напомним

Как сообщал УНН, Дональд Трамп открыт к переговорам с путиным и Зеленским при условии их совместного участия. Турция инициирует саммит с участием лидеров Украины, рф и США.

Канцлер Фридрих Мерц подтвердил возможность поставки Украине крылатых ракет Taurus.