Трамп и Мерц встретились в Белом доме
Киев • УНН
Первая личная встреча Трампа и Мерца состоялась на фоне обсуждения международных вопросов.
Президент США Дональд Трамп встречается с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме, передает УНН со ссылкой на CNN.
Как отмечает издание, это первая личная встреча лидеров США и Германии, которая проходит на фоне обсуждения ряда важных международных вопросов.
Напомним
Как сообщал УНН, Дональд Трамп открыт к переговорам с путиным и Зеленским при условии их совместного участия. Турция инициирует саммит с участием лидеров Украины, рф и США.
Канцлер Фридрих Мерц подтвердил возможность поставки Украине крылатых ракет Taurus.