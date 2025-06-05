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Трамп и Мерц встретились в Белом доме

Киев • УНН

 • 568 просмотра

Первая личная встреча Трампа и Мерца состоялась на фоне обсуждения международных вопросов.

Трамп и Мерц встретились в Белом доме

Президент США Дональд Трамп встречается с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме, передает УНН со ссылкой на CNN.

Как отмечает издание, это первая личная встреча лидеров США и Германии, которая проходит на фоне обсуждения ряда важных международных вопросов.

Напомним

Как сообщал УНН, Дональд Трамп открыт к переговорам с путиным и Зеленским при условии их совместного участия. Турция инициирует саммит с участием лидеров Украины, рф и США.

Канцлер Фридрих Мерц подтвердил возможность поставки Украине крылатых ракет Taurus.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Белый дом
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Германия
Турция
Владимир Зеленский
Украина
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