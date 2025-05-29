Мерц: поставка Taurus для України "у межах можливого"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що постачання крилатих ракет Taurus для України можливе, однак не вдається до подробиць, про що заявив в ефірі ZDF, пише УНН.

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"Звичайно, це в межах можливого", - каже канцлер щодо постачання Taurus. Він не виключив їх, вказуючи при цьому на тривалий період навчання, необхідний для використання систем озброєння.

"Ми завжди говорили, і я сам це говорив, що для використання Taurus солдатам в Україні потрібно кілька місяців підготовки", - заявив Мерц.

Доповнення

Україна все ще сподівається на постачання Німеччиною зброї далекої дії, зокрема крилаті ракет Taurus, заявив напередодні під час візиту до Берліна Президент України Володимир Зеленський.