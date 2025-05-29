Мерц: поставка Taurus для України "у межах можливого"

$41.590.09
47.080.23
ukenru
Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні
06:00 • 17344 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

28 травня, 17:16 • 41528 перегляди

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

Ексклюзив
28 травня, 14:57 • 88407 перегляди

Закінчення "торговельного безвізу" між Україною та ЄС: експерт назвав можливі варіанти розвитку ситуації

Ексклюзив
28 травня, 12:43 • 95107 перегляди

"Сіра" економія: юрист розповів про головні ознаки схем із дроблення бізнесу в торгівлі технікою

28 травня, 10:11 • 106363 перегляди

Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський

Ексклюзив
28 травня, 09:43 • 99263 перегляди

Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

Ексклюзив
28 травня, 07:55 • 170467 перегляди

Галущенко про можливі плани рф перезапустити ЗАЕС: "Можуть призвести до непередбачуваних наслідків"

Ексклюзив
28 травня, 06:00 • 73574 перегляди

Посилення лімітів на перекази з картки на картку з червня: економіст спростував міфи та пояснив на кого це вплине

28 травня, 05:00 • 199376 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

Ексклюзив
27 травня, 13:16 • 240770 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
0м/с
91%
744мм
Популярнi новини

Передача "меморандуму" рф про припинення вогню: в МЗС припускають, що росіяни "принесуть кота в мішку"

28 травня, 21:55 • 7846 перегляди

У санкт-петербурзі масштабна пожежа на стратегічному заводі "авангард": що відомо

29 травня, 00:27 • 24420 перегляди

Суд США зупинив дію більшості імпортних тарифів Трампа

29 травня, 00:59 • 6502 перегляди

У ніч на 29 травня москву атакували безпілотники: під удар потрапив житловий комплекс

02:03 • 61785 перегляди

На Миколаївщині затримали чоловіка за зґвалтування односельчанки: подробиці

02:35 • 32511 перегляди
Публікації

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

06:00 • 17364 перегляди

Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері

28 травня, 14:15 • 121181 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

28 травня, 05:00 • 199390 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 209957 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

27 травня, 14:30 • 214591 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Фрідріх Мерц

Хакан Фідан

Петтері Орпо

Борис Пісторіус

Франк-Вальтер Штайнмаєр

Актуальні місця

Київ

Берлін

Ватикан

Київська область

Румунія

Реклама
УНН Lite

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

06:22 • 2506 перегляди

The Last Of Us: творці серіалу натякнули на повернення Педро Паскаля у третьому сезоні

28 травня, 13:39 • 76837 перегляди

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

28 травня, 08:54 • 137681 перегляди

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 76656 перегляди

HBO офіційно представило акторів, які заграють Гаррі Поттера, Герміону і Рона у новому серіалі

27 травня, 16:05 • 78998 перегляди
Актуальне

Telegram

Старлінк

Північний потік — 2

Х-101

Фокс Ньюс

Мерц: поставка Taurus для України "у межах можливого"

Київ • УНН

 • 396 перегляди

Канцлер Фрідріх Мерц підтвердив можливість постачання Україні крилатих ракет Taurus. За його словами, для використання цих систем озброєння потрібна тривала підготовка українських військових.

Мерц: поставка Taurus для України "у межах можливого"
x.com/_FriedrichMerz

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що постачання крилатих ракет Taurus для України можливе, однак не вдається до подробиць, про що заявив в ефірі ZDF, пише УНН.

Деталі

"Звичайно, це в межах можливого", - каже канцлер щодо постачання Taurus. Він не виключив їх, вказуючи при цьому на тривалий період навчання, необхідний для використання систем озброєння.

"Ми завжди говорили, і я сам це говорив, що для використання Taurus солдатам в Україні потрібно кілька місяців підготовки", - заявив Мерц.

Доповнення

Україна все ще сподівається на постачання Німеччиною зброї далекої дії, зокрема крилаті ракет Taurus, заявив напередодні під час візиту до Берліна Президент України Володимир Зеленський.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Фрідріх Мерц
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
Берлін
Brent
$65.34
Bitcoin
$107,897.60
S&P 500
$5,909.48
Tesla
$358.81
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,296.55
Ethereum
$2,725.72