Мерц: поставка Taurus для України "у межах можливого"
Київ • УНН
Канцлер Фрідріх Мерц підтвердив можливість постачання Україні крилатих ракет Taurus. За його словами, для використання цих систем озброєння потрібна тривала підготовка українських військових.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що постачання крилатих ракет Taurus для України можливе, однак не вдається до подробиць, про що заявив в ефірі ZDF, пише УНН.
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"Звичайно, це в межах можливого", - каже канцлер щодо постачання Taurus. Він не виключив їх, вказуючи при цьому на тривалий період навчання, необхідний для використання систем озброєння.
"Ми завжди говорили, і я сам це говорив, що для використання Taurus солдатам в Україні потрібно кілька місяців підготовки", - заявив Мерц.
Доповнення
Україна все ще сподівається на постачання Німеччиною зброї далекої дії, зокрема крилаті ракет Taurus, заявив напередодні під час візиту до Берліна Президент України Володимир Зеленський.