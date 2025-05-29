Мерц: поставка Taurus для Украины "в пределах возможного"

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что поставки крылатых ракет Taurus для Украины возможны, однако не вдается в подробности, о чем заявил в эфире ZDF, пишет УНН.

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"Конечно, это в пределах возможного", - говорит канцлер о поставках Taurus. Он не исключил их, указывая при этом на длительный период обучения, необходимый для использования систем вооружения.

"Мы всегда говорили, и я сам это говорил, что для использования Taurus солдатам в Украине нужно несколько месяцев подготовки", - заявил Мерц.

Дополнение

Украина все еще надеется на поставки Германией оружия дальнего действия, в частности крылатых ракет Taurus, заявил накануне во время визита в Берлин Президент Украины Владимир Зеленский.