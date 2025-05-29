Мерц: поставка Taurus для Украины "в пределах возможного"
Киев • УНН
Канцлер Фридрих Мерц подтвердил возможность поставки Украине крылатых ракет Taurus. По его словам, для использования этих систем вооружения необходима длительная подготовка украинских военных.
Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что поставки крылатых ракет Taurus для Украины возможны, однако не вдается в подробности, о чем заявил в эфире ZDF, пишет УНН.
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"Конечно, это в пределах возможного", - говорит канцлер о поставках Taurus. Он не исключил их, указывая при этом на длительный период обучения, необходимый для использования систем вооружения.
"Мы всегда говорили, и я сам это говорил, что для использования Taurus солдатам в Украине нужно несколько месяцев подготовки", - заявил Мерц.
Дополнение
Украина все еще надеется на поставки Германией оружия дальнего действия, в частности крылатых ракет Taurus, заявил накануне во время визита в Берлин Президент Украины Владимир Зеленский.