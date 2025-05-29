Мерц: поставка Taurus для Украины "в пределах возможного"

$41.590.09
47.080.23
ukenru
Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне
06:00 • 17200 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

28 мая, 17:16 • 41342 просмотра

Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

Эксклюзив
28 мая, 14:57 • 88325 просмотра

Окончание "торгового безвиза" между Украиной и ЕС: эксперт назвал возможные варианты развития ситуации

Эксклюзив
28 мая, 12:43 • 95030 просмотра

"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой

28 мая, 10:11 • 106295 просмотра

Я готов к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным - Зеленский

Эксклюзив
28 мая, 09:43 • 99229 просмотра

Прокуратура требует активизировать расследование в отношении главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
28 мая, 07:55 • 170442 просмотра

Галущенко о возможных планах рф перезапустить ЗАЭС: "Могут привести к непредсказуемым последствиям"

Эксклюзив
28 мая, 06:00 • 73569 просмотра

Усиление лимитов на переводы с карты на карту с июня: экономист опроверг мифы и объяснил на кого это повлияет

28 мая, 05:00 • 199307 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

Эксклюзив
27 мая, 13:16 • 240763 просмотра

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
0м/с
91%
744мм
Популярные новости

Передача "меморандума" рф о прекращении огня: в МИД предполагают, что россияне "принесут кота в мешке"

28 мая, 21:55 • 7132 просмотра

В санкт-петербурге масштабный пожар на стратегическом заводе "авангард": что известно

29 мая, 00:27 • 24041 просмотра

Суд США приостановил действие большинства импортных тарифов Трампа

29 мая, 00:59 • 5804 просмотра

В ночь на 29 мая москву атаковали беспилотники: под удар попал жилой комплекс

02:03 • 61407 просмотра

В Николаевской области задержали мужчину за изнасилование односельчанки: подробности

02:35 • 32145 просмотра
публикации

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

06:00 • 17211 просмотра

Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина

28 мая, 14:15 • 121105 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

28 мая, 05:00 • 199309 просмотра

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

27 мая, 15:12 • 209878 просмотра

Топ трендов выпускной моды 2025: что актуально и сколько стоит

27 мая, 14:30 • 214514 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Фридрих Мерц

Франк-Вальтер Штайнмайер

Хакан Фидан

Петтери Орпо

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Киев

Берлин

Ватикан

Вашингтон

Белый дом

Реклама
УНН Lite

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

06:22 • 2428 просмотра

The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне

28 мая, 13:39 • 76805 просмотра

Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

28 мая, 08:54 • 137649 просмотра

Призрак в Беверли-Хиллз: Пэрис Хилтон напугана тем, что ее двухлетний сын видит мистических существ

27 мая, 17:27 • 76625 просмотра

HBO официально представило актеров, которые сыграют Гарри Поттера, Гермиону и Рона в новом сериале

27 мая, 16:05 • 78970 просмотра
Актуальное

Facebook

Телеграмма

Старлинк

Financial Times

YouTube

Мерц: поставка Taurus для Украины "в пределах возможного"

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Канцлер Фридрих Мерц подтвердил возможность поставки Украине крылатых ракет Taurus. По его словам, для использования этих систем вооружения необходима длительная подготовка украинских военных.

Мерц: поставка Taurus для Украины "в пределах возможного"
x.com/_FriedrichMerz

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что поставки крылатых ракет Taurus для Украины возможны, однако не вдается в подробности, о чем заявил в эфире ZDF, пишет УНН.

Детали

"Конечно, это в пределах возможного", - говорит канцлер о поставках Taurus. Он не исключил их, указывая при этом на длительный период обучения, необходимый для использования систем вооружения.

"Мы всегда говорили, и я сам это говорил, что для использования Taurus солдатам в Украине нужно несколько месяцев подготовки", - заявил Мерц.

Дополнение

Украина все еще надеется на поставки Германией оружия дальнего действия, в частности крылатых ракет Taurus, заявил накануне во время визита в Берлин Президент Украины Владимир Зеленский.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
Фридрих Мерц
Германия
Владимир Зеленский
Украина
Берлин
Brent
$65.34
Bitcoin
$107,897.60
S&P 500
$5,909.48
Tesla
$358.81
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,296.55
Ethereum
$2,725.72